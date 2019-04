Cãi nhau như 'mổ bò' MU đừng mơ vào top 4

+ Arsenal sẽ qua mặt MU vào top 4

Cựu HLV MU, ông David Moyes tuyên bố MU sẽ rơi khỏi top 4 khi Premier League khép lại. Thay vào đó, HLV này chọn đội vào top 4 thay chỗ MU là Arsenal.



MU sau trận thua đậm Everton 0-4 không chỉ xuống tinh thần mà còn lủng củng nội bộ khi choảng nhau. Ảnh: GETTY IMAGES

HLV David Moyes còn nói lên những lo lắng về đội bóng cũ: “Những người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng sẽ không đứng về phía MU vào thời điểm này. Việc này sẽ ảnh hưởng tới nhiều khó khăn liên quan mua sắm cầu thủ cho mùa giải tới. MU vẫn còn nhiều khó khăn lắm trong việc tìm lại chính mình”.

Song song với nhận xét trên của cựu HLV MU, mới đây những hình ảnh xấu xa trong phòng thay đồ của MU sau trận thua đậm Everton đã được báo giới Anh đề cập. Đó là cảnh các cầu thủ MU chỉ thẳng mặt nhau chửi rủa một cách thậm tệ. Những hình ảnh mà nhiều người nói nó không khác gì thời điểm Mourinho cầm quân và bị chỉ trích là không quản được phòng thay đồ.

+ VFF sẽ nhờ Bộ Công an phối hợp để để xử lý tận gốc vụ CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng

Sự cố CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng xảy ra đang được xem xét và rút kinh nghiệm. Theo đó lực lượng an ninh không phản ứng kịp sự cố pháo sáng nhiều nhất và nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Đại diện VPF cho biết đây là trận đấu có lượng pháo đốt nhiều nhất từ trước đến nay và lực lượng an ninh của trận đấu đã phản ứng không nhanh bằng những trận trước khi CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng. Phía đại diện VPF cũng cho biết VPF và VFF sẽ cầu cứu đến các cơ quan chức năng mà cụ thể là nhờ Bộ Công an, Công an Hải Phòng phối hợp cùng với VFF, VPF để xử lý tận gốc vấn đề.



Sự cố pháo sáng lớn mang tính chất phá hoại và có quy mô khiến VPF, VFF sẽ phải cầu cứu sang Bộ Công An. Ảnh: NGỌC DUNG

Trong khii đó, Trưởng Ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành lại đặt ra vấn đề vì sao lượng pháo lớn và nhiều như thế lại không thể phát hiện? Ông Thành cũng cho biết quan trọng nhất là BTC giải và VFF phải tìm cách nhận diện được CĐV đốt pháo sáng để xử lý, nếu không thì cứ “quýt làm cam chịu”.

+ Quách Thị Lan xuất sắc giành HCV 400m rào nữ tại giải vô địch châu Á

Nữ VĐV Việt Nam đã đánh bại các đối thủ để giành chiếc huy chương vàng nội dung 400m rào nữ tại giải điền kinh vô địch châu Á 2019 đang diễn ra tại Doha, Qatar.



Quách Thị Lan (số đeo 385) vượt qua tất cả về đích đoạt chiếc HCV 400m châu Á. Ảnh: VNN

Ở đợt chạy chung kết, Quách Thị Lan đã về nhất với thời gian 56 giây 10, theo sau chị là Aminat Yusuf của Bahrain giành huy chương bạc (56 giây 39) và Saritaben Gayakwad của Ấn Độ đoạt huy chương đồng (57 giây 22).



Dù vô địch ở cự ly này nhưng thành tích trên vẫn chưa đủ đạt chuẩn Olympic.