Cần Thơ bất ngờ đẩy đội bóng của bầu Thắng vào ‘cửa tử’

Trong khi đó, Đồng Tháp chiều 25-10 có chiến thắng đậm đà 3-0 đầu tiên của mình trước đội khách Huế mất động lực thi đấu nhưng vẫn chưa chắc có suất ở lại giải hạng Nhất mùa sau.

Cuộc chiến tránh rớt hạng ở thế cờ tàn chỉ xoay quanh ba đội bóng của vùng ĐBSCL. Trước vòng đấu áp chót chiều 25-10, Cần Thơ vẫn còn nằm trong vùng nguy hiểm nhưng đã thoát sau chiến thắng quý hơn vàng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Long An.



Long An vấp ngã trên sân Cần Thơ khiến họ phải giành chiến thắng trận cuối trước Đồng Tháp mới trụ hạng thành công. Ảnh: ANH MINH.

Đoàn Hải Quân đã ghi bàn cho Long An từ phút 38 và chủ động co đội hình về phòng ngự có chiều sâu để bảo toàn thành quả. Tuy nhiên, Văn Phong đã san bằng cách biệt cho Cần Thơ vào giữa hiệp hai. Đến phút bù giờ nghiệt ngã 90+3, Nguyễn Văn Đô chọc thủng lưới Long An ấn định 2-1 cho chủ nhà.

Thắng trận quyết định, Cần Thơ có trong tay 16 điểm và chính thức trụ hạng. Vòng cuối đá trên sân khách Đắk Lắk cũng có 16 điểm chỉ là một trận cầu thủ tục của cả hai đội này.

Ngược lại, cú ngã ngựa đau đớn khiến Long An mới có 13 điểm và đội bóng của bầu Thắng vẫn nằm yên vị dưới đáy bảng. Trong khi đó, Đồng Tháp với chiến thắng đập Huế 3-0 vẫn chưa chắc trụ hạng. Chỉ trong hiệp một, chủ sân Cao Lãnh đã sớm định đoạt số phận đội khách hết mục tiêu. Ba bàn thắng của Đồng Tháp vào lưới Huế do công Cảnh Anh (phút 11), Đăng Khoa (phút 22) và Vũ Văn Quyết đá phản lưới nhà (phút 25).

Đồng Tháp hiện có 15 điểm, hơn đội cuối bảng Long An 2 điểm. Lượt đấu khóa sổ mùa giải ngày 31-10, Đồng Tháp đá trên sân khách Long An chỉ cần thủ hòa là đẩy chính đối thủ này rớt hạng Nhì mùa sau.



Bình Định vượt qua Sanna Khánh Hòa 2-1 để leo lên ngôi đầu bảng trước vòng đấu cuối với hơn đội nhì Bà Rịa Vũng Tàu 1 điểm. Ảnh: AM.



Trong khi đó, đường đua vô địch trên lý thuyết vẫn còn quyết liệt đến giờ chót nhưng thực chất ngôi vua khó thoát khỏi tay Bình Định. Thời điểm này, đội bóng đất Võ đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 32 điểm, hơn đội nhì Bà Rịa Vũng Tàu 1 điểm. Vòng đấu cuối, Bình Định trên sân nhà tiếp Phố Hiến sẽ không khó giành chiến thắng, còn Bà Rịa Vũng Tàu đón khách Sanna Khánh Hòa có thắng cũng chẳng giải quyết điều gì.

Sau 12 năm ngụp lặn ở giải hạng nhất, bóng đá Bình Định sắp sửa trở về mái nhà xưa V-League 2021 cùng chiến dịch cải tổ mạnh mẽ về điều kiện cơ sở vật chất lẫn con người.