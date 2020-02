Cầu thủ châu Âu nghi nhiễm COVID-19; Gò Đậu tổ chức giao hữu

Sân Gò Đậu tổ chức trận giao hữu Việt Nam và Kyrgyzstan

Sau nhiều cân nhắc, VFF đã chọn sân Gò Đậu (Bình Dương), thay vì sân Thống Nhất (TP.HCM), tổ chức trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan ngày 26-3 tới.



Ngày 21-3 tới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tập trung... ẢNH: NGỌC DUNG

Trước đó, ban quản lý sân Gò Đậu đã nhận được công văn từ VFF yêu cầu phối hợp tổ chức trận đấu giao hữu của đội tuyển quốc gia nhằm giúp cho thầy trò HLV Park Hang-seo có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022, trước chuyến làm khách trên sân của Malaysia vào ngày 31-3.

Giải thích nguyên nhân chọn sân Gò Đậu, đại diện VFF cho biết thời tiết nắng nóng tại khu vực này khá tương đồng với Malaysia, điều đó giúp các tuyển thủ thích nghi tốt hơn.



... thi đấu giao hữu gặp tuyển Kyrgyzstan tại sân Gò Đậu (Bình Dương).

Trên bảng xếp hạng mới nhất vừa được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 94 thế giới, trên hai bậc so với tuyển Kyrgyzstan. Cùng với đó, đối thủ cũng là đội bóng gây ấn tượng mạnh tại đấu trường châu Á. Kyrgyzstan được giới chuyên môn đánh giá là “quân xanh” chất lượng, không kém đội tuyển Iraq - đối thủ đã thoái thác lời mời giao hữu tại Việt Nam do lo ngại dịch virus COVID-19 đang hoành hành tại châu Á.

Hiện tại, ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng với 11 điểm. Kém 2 điểm, Malaysia xếp vị trí thứ 2, trên Thái Lan, UAE và Indonesia.







HLV Shin Tae-yong trả lời truyền thông. ẢNH: HANBOOK

Tuyển Indonesia thua đậm CLB Liga 1

Chiến lược gia người Hàn Quốc Shin Tae-yong gây bẽ bàng cho CĐV xứ “vạn đảo” sau khi ông nhận thất bại đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Indonesia.

Ở trận giao hữu gặp CLB mới lên hạng Liga 1 - Persita Tangerang, tuyển Indonesia chỉ ghi được một bàn thắng trong khi hàng thủ bốn lần để thủng lưới. Bàn thắng duy nhất của tuyển Indonesia được ghi do công của Rizky Pora. Ở chiều ngược lại, lần lượt Rachelmat Iriant, Samsul Arif, Eldar Hasanovic và Aldi Al Achya giúp CLB Persita Tangerang có trận thắng đậm.



Chiến lược gia người Hàn Quốc nhận thất bại đầu tiên khi nắm tuyển Indonesia. ẢNH: BOLA

Kết quả sau hai tuần huấn luyện chắc chắn không thể giúp HLV Shin Tae-yong yên lòng: “Tôi thực sự thất vọng về kết quả trận đấu. Đội tuyển chưa có được lực lượng tốt nhất do phải trả chín tuyển thủ về CLB, bốn cầu thủ khác dính chấn thương. Trận đấu là sự thử nghiệm, giúp tôi đánh giá năng lực tốt nhất của tuyển Indonesia trong thời gian tới”.

Trước trận làm khách trên sân của Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, HLV Shin Tae-yong từng mạnh miệng tuyên chiến sẽ đánh bại đối thủ, bất chấp Indonesia không còn khả năng đi tiếp.

Sau khi tạm giải tán vào hôm nay (22-2) về CLB chuẩn bị giải VĐQG, dự kiến đội tuyển Indonesia sẽ hội quân vào trung tuần tháng 3, chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của tuyển Thái Lan.



Tiền vệ người Serbia Adem Ljajic dính nghi án nhiễm COVID-19. ẢNH: GETTY

Châu Âu thở phào vụ cầu thủ bị nghi nhiễm COVID-19

Tờ Mediaset cho biết tiền vệ Adem Ljajic bất ngờ sốt cao và bị cách ly khỏi CLB Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) do lo ngại có thể nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng mới COVID-19.

Sau kết quả xét nghiệm tại bệnh viện, CLB Besiktas đã chính thức đưa ra thông báo trên trang web đội: “Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Acibadem Fulya, cầu thủ Adem Ljajic được chẩn đoán nhiễm trùng amidan gây sốt cao. Việc điều trị đã được kiểm soát và tình hình của Ljajic đang dần ổn định”.

Trước đó, cầu thủ từng được Manchester United (dưới thời HLV Alex Ferguson) chiêu mộ dính nghi án nhiễm virus COVID-19. Và trong tuyên bố của mình, CLB Besiktas cũng đề nghị truyền thông không đăng lại thông tin Adem Ljajic bị nghi nhiễm virus COVID-19.



Ljajic trong màu áo CLB Torino. ẢNH: AP

Đầu năm 2009, Adem Ljajic từng trở thành thành viên chính thức của “Quỷ đỏ” nhưng do thiếu giấy phép lao động tại châu Âu, tuyển thủ người Serbia vỡ mộng khoác áo đội chủ sân Old Trafford. Sau đó anh chuyển đến Ý chơi bóng cho các CLB Fiorentina, AS Roma, Inter Milan trước khi chuyển đến Besiktas. Hiện Ljajic đã ghi được bốn bàn thắng, bảy pha kiến tạo cho CLB Thổ Nhĩ Kỳ trên mọi đấu trường.

Adem Ljajic từng bị đội tuyển Serbia loại khỏi đội tuyển quốc gia, do anh không hát quốc ca trong trận giao hữu gặp tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị vòng loại World Cup 2014.