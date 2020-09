Cầu thủ HA Gia Lai lên tuyển quốc gia nhiều hơn đội vô địch

Ông Troussier hiện là HLV trưởng của đội tuyển U-19 và sau khi theo dõi sát sao giải U-17 quốc gia, ông muốn sớm rà soát lực lượng kết thừa cho các đội trẻ Việt Nam. Ban đầu, ông thầy người Pháp muốn gọi 60 cầu thủ U-17 nhưng sau khi cân nhắc, Troussier chỉ lấy 40 học trò ở đợt tập trung đầu tiên trong năm 2020.

Trong số 40 tân binh, HLV Philippe Troussier nhìn ra đến 11 cầu thủ của Học viện HA Gia Lai JMG dù đội bóng này bị Học viện Nutifood đánh bại 3-0 ở bán kết.



"Phù thủy trắng" Troussier theo dõi rất kỹ các cầu thủ trẻ ở giải U-17 quốc gia vừa qua. Ảnh: AN.

Sở dĩ danh sách có đến 11 cái tên của HA Gia Lai, nhiều nhất ở đợt tập trung này là bởi 3 trong số này khoác áo Học viện Nutifood đá giải. Tuy nhiên, 3 cầu thủ này mới xuất thân từ Học viện HA Gia Lai JMG (trong số 7 cầu thủ cho Nutifood mượn), còn 8 cầu thủ là học trò của HLV Chu Ngọc Cảnh ở đội năng khiếu.

Nhà vô địch U-17 SL Nghệ An chỉ có 4 cầu thủ lên tuyển, hay á quân Nutifood chỉ có 2 cái tên, còn kém PVF có 5 cầu thủ. Những mầm non xuất sắc của Thanh Hóa, Phú Yên, Hà Nội, Sài Gòn, Viettel, Đà Nẵng, Long An cũng góp mặt.

HLV Philippe Troussier cho biết đội tuyển U-17 Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ cho nhiều mục tiêu lớn từ năm 2021. Theo đánh giá của thầy Pháp, những học trò vừa trải qua vòng chung kết U-17 quốc gia và trước đó tại vòng loại khiến ông rất hài lòng về một thế hệ kế cận mới.



Nhà vô địch mới U-17 SL Nghệ An chỉ có 4 cầu thủ lên tuyển...



... hay đội á quân Học viện Nutifood có 2 cầu thủ góp mặt, cùng với 3 đồng nghiệp cùng màu áo đến từ đội HA Gia Lai. Ảnh: AN.

40 cầu thủ lên tuyển sẽ hội quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ ngày 1-10 đến ngày 10-10. Theo VFF, mục đích chính của đợt tập trung là đánh giá, kiểm tra năng lực của các cầu thủ nhằm phục vụ công tác xây dựng lực lượng cho đội tuyển U-17 quốc gia hướng đến những nhiệm vụ trong năm 2021, đồng thời tạo bước chuẩn bị đối với lực lượng kế thừa cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Với ý nghĩa đó, HLV Philippe Troussier đã lựa chọn những cầu thủ mà ông cho là phù hợp nhất với các tiêu chí kiểm tra lực lượng trong đợt tập trung này. Đấy cũng là nguyên nhân gây ra thắc mắc về nhiều gương mặt thi đấu nổi bật tại vòng chung kết giải bóng đá vô địch U-17 quốc gia không có tên trong danh sách. Hơn nữa, đây mới là đợt tập trung đầu tiên của đội U-17 và sau đó, ông Troussier tiếp tục săn tìm nhân tài bổ sung, như cái cách ông đang làm với đội U-19 Việt Nam.



Một số cầu thủ giỏi của Viettel cũng có suất lên tuyển U-17 quốc gia. Ảnh: AN.

Nhà cầm quân người Pháp tiết lộ ông và các cộng sự không bỏ sót cầu thủ giỏi để tăng cường cho đội tuyển trẻ, kể cả những gương mặt còn ở dạng tiềm năng. Ông Troussier sớm gom quân huấn luyện nhằm chuẩn bị cho các giải đấu lớn vào các năm sau, gồm giải U-18 Đông Nam Á 2021, giai U-19 châu Á 2022 và đặc biệt là U-20 World Cup 2023 hay xa hơn nữa là cúp thế giới 2026.

Theo kế hoạch, trong quá trình luyện tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, đội tuyển U-17 quốc gia có trận đấu tập với CLB Viettel B vào ngày 9-10.