Chạy thang bộ 81 tầng lầu chỉ mất 11 phút 35 giây

“Vertican Run” nhân sự kiện khai trương khách sạn 5 sao Vinpearl Luxury Landmark 81 và Chào mừng giải phóng miền Nam tại tòa nhà cao nhất Đông Nam Á – Landmark 81 đã diễn ra sôi nổi và hào hứng.c

Chỉ mất đúng 11 phút 35, nhà vô địch thế giới 5 năm liên tiếp giải VWC World Championship Piotr Lobodzinski đã về nhất ở chặng đua dành cho các VĐV nam, các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mark Bourne (12 phút 25’), Emanuele Manzi (13 phút), Omar Bekkali (13 phút 46’), Ignacio Cardona Torres (13 phút 50’).



Chân chạy năm lần vô địch thế giới Piotr Lobodzinski người Ba Lan lại vô đối khi chinh phục tòa nhà 81 tầng. Ảnh: CCT

Trong khi đó, ở bảng nữ, vận động viên người Úc Suzy Walsham về đích nhanh nhất với thành tích 14 phút 36 giây, về nhì là Kim Jieun (15 phút 02’), tiếp theo là Laura Manninen (15 phút 44’), Alice Mcnamara (16 phút 46’).

Nguyễn Linh Chi là chân chạy Việt Nam đầu tiên về đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 17 phút 34’. Đây là lần đầu tiên giải chạy thang bộ được tổ chức tại tòa nhà cao nhất Đông Nam Á – Landmark 81, với hai nội dung từ tầng 1 lên tầng 48 và từ tầng 1 lên tầng 81.



Niềm hạnh phúc của nhà vô địch nữ Suzy Walsham. Ảnh CCT.

Giải đã quy tụ gần 700 vận động viên chuyên nghiệp và nổi tiếng trong làng chạy bộ thế giới đến từ rất nhiều quốc gia như Úc, Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam...

Với gần 2.400 bước chạy lên tầng 81, giải được xem là hành trình thử thách nghiệt ngã nhất Đông Nam Á và đứng thứ hai thế giới trong năm 2019. “Race to the Summit” – Cuộc đua lên đỉnh cao còn có ý nghĩa đặc biệt khi chính thức ghi tên TP.HCM vào danh sách 11 điểm đăng cai tổ chức giải thể thao chạy thang bộ trên thế giới. Giải đấu sẽ lần lượt chu du qua các địa điểm nổi tiếng bậc nhất như New York, London, Paris, Milan, Dubai, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông, Osaka và Seoul.

Vertical World Circuit (VWC) – Hệ thống giải chạy bộ lên cao thế giới thuộc Liên đoàn chạy chiều cao quốc tế đã tổ chức giải thi đấu đầu tiên vào năm 2007. Cho đến nay, các cuộc đua lên cao đều đang dần phổ biến và trở thành môn thể thao toàn cầu. Số lượng vận động viên ghi tên vào danh sách thi đấu của các giải chạy lên cao đã chạm mốc con số 100.000 người.