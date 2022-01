HLV Kiatisak đã giúp các học trò giành chiếc cúp đầu tiên kể từ khi gắn bó với HA Gia Lai vào năm ngoái, dù chỉ là sân chơi giao hữu nhưng rất đáng quý cho các đội bóng tổng duyệt chuẩn bị mùa giải mới.

Đội bóng phố núi dưới thời Kiatisak ở mùa V-League 2021 đã chơi rất tốt khi dẫn đầu bảng xếp hạng đến vòng đấu thứ 12 nhưng rất không may cuộc chơi phải hủy do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Món quà an ủi duy nhất là HA Gia Lai được công nhận vị trí dẫn đầu giải vô địch quốc gia và trở thành đại diện của bóng đá Việt Nam tham dự AFC Champions League mùa bóng 2022.



Baiano ghi bàn duy nhất cho HA Gia Lai vào lưới Bình Định. Ảnh: ANH ĐỒNG.

Đội bóng HA Gia Lai vẫn giữ chỉ tiêu vô địch V-League 2022 và nói như HLV Kiatisak là muốn mang lại niềm vui cho bầu Đức sau 20 năm làm bóng đá.

Trở lại cúp Hoàng đế Quang Trung, nếu như hai trận đầu, HA Gia Lai đều ngược dòng trước B. Bình Dương 3-1 và SHB Đà Nẵng 2-1 thì trận cuối, thầy trò Kiatisak qua mặt chủ giải Topenland Bình Định 1-0.

Chỉ cần hòa là chắc chắn lên ngôi vô địch, HA Gia Lai không quá vội vàng trong cách tiếp cận trận đấu dưới mưa trên sân Quy Nhơn. Zico Thái vẫn giữ chủ yếu những gương mặt trẻ dựa vào các nòng cốt cựu binh như Hữu Tuấn, Văn Việt, thủ môn Tiến Linh hay cặp tân binh ngoại Brandao, Mauricio.



Thầy trò Kiatisak xứng đáng vô địch cúp Hoàng đế Quang Trung sau ba trận toàn thắng. Ảnh: ANH ĐỒNG.

Bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Đức Thắng và các học trò chỉ có mỗi đường giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn mới có cửa vô địch. Tuy nhiên, sự nóng vội của các cầu thủ Bình Định khiến họ không chơi như ý muốn và các ngoại binh săn bàn như Hendrio, Jermie Lynch và Rafaelson thường rơi vào thế đói bóng.

Cả khi chủ sân Quy Nhơn tung ra những “con át” như tuyển thủ Tấn Tài, hay các tân binh Hoàng Anh, Thanh Thịnh vẫn không có nhiều cách phá lối chơi của đối phương.

Bất ngờ ở phút 86, tiền đạo Baiano ghi bàn duy nhất cho HA Gia Lai để cầm chắc chiếc cúp vô địch cúp Hoàng đế Quang Trung, nhận thưởng 300 triệu đồng. Á quân là đội B. Bình Dương với phần thưởng 200 triệu đồng và đội hạng ba SHB Đà Nẵng nhận 100 triệu đồng. Cuối bảng là đội chủ giải Bình Định.