Chiếc phao cứu sinh của nhà vô địch Hà Nội

HLV Chu Đình Nghiêm sau gần năm mùa dẫn dắt CLB Hà Nội chưa bao giờ gặp nhiều trắc trở như bây giờ. Nhà đương kim vô địch V-League sau chín vòng đấu hiện xếp thứ tám với 12 điểm, chỉ hơn đội xếp thứ 12 Hải Phòng đúng một trận thắng. Vấn đề của Hà Nội là đang gánh chịu rất nhiều sức ép từ giới hâm mộ, đặc biệt sự kiên nhẫn của bầu Hiển có giới hạn khi tham vọng bá chủ của ông luôn mãnh liệt.



Ngay cả chiếc ghế của HLV Chu Đình Nghiêm cũng có dấu hiệu lung lay, dù hoàn cảnh chấn thương và gia giảm phong độ cùng động lực của cầu thủ không chỉ do lỗi của ông.

Hà Nội chiều 17-7 ở vòng 10 V-League bằng mọi giá phải thắng Hải Phòng (VTV6 trực tiếp 19 giờ 15), nếu không sẽ trở tay không kịp. Nghiệt ngã, quân của bầu Hiển mất mát do chấn thương và chưa kịp hồi phục nhiều quá, với hàng thủ không có cặp trung vệ chủ chốt, lại vắng Văn Hậu sang Hà Lan ngồi dự bị. Trên hàng công, lão tướng Văn Quyết khó xoay xở khi thiếu những đối tác ăn ý như Omar, hay ở tuyến giữa chênh vênh vì vắng Đức Huy, Quang Hải.



Hà Nội (phải) đang loay hoay với hàng loạt vị trí chấn thương trong khi Sài Gòn thì bay bổng sau chuỗi chín trận không thua. Ảnh: NGỌC DUNG

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thường qua mặt Hải Phòng dễ dàng như một thời chưa xa hồi năm ngoái thắng 3-1 nhưng thời điểm này thì không chắc. Chủ sân Hàng Đẫy có hàng công dồi dào từng ghi bàn như máy thì bây giờ họ gặp trục trặc từ những ngòi nổ cho đến chốt khai hỏa.

Tuy nhiên, cơ hội giành chiến thắng của Hà Nội vẫn lớn hơn nhiều, chủ yếu do nội bộ lãnh đội Hải Phòng còn phân vân với cách chăm sóc cầu thủ khiến họ giảm sút đam mê. HLV Phạm Anh Tuấn cùng êkíp Nghệ An do ông Chủ tịch CLB Trần Mạnh Hùng đưa về chưa để lại dấu ấn đậm khi thế chỗ HLV Trương Việt Hoàng. Hải Phòng đến giờ vẫn loay hoay chơi theo kiểu được chăng hay chớ và không có khao khát như Hà Nội, nên việc đội khách làm chiếc phao cứu sinh ở Hàng Đẫy không phải chuyện lạ.

Một cuộc đối đầu sớm đáng chú ý tại vòng 10 là chủ nhà HA Gia Lai tiếp khách Quảng Nam (BĐTV trực tiếp 17 giờ). Đây là một cơ hội không thể tốt hơn cho thầy trò HLV Lee Tae-hoon đánh bại đối thủ nằm dưới đáy bảng xếp hạng để cải thiện vị trí thứ sáu của mình.

Ngược lại, Quảng Nam dưới thời tân HLV Đào Quang Hùng vừa gãy gánh trong trận cầu 6 điểm với Nam Định sẽ khó gượng dậy gây bất ngờ, dù chỉ với mong muốn 1 điểm trên sân Pleiku.