Chủ nhà U-21 Khánh Hòa trước khe cửa hẹp

Sau hai lượt trận giải U-21 quốc gia, Nam Định sớm giành quyền đi tiếp ở bảng A khi lần lượt thắng dễ Đồng Tháp 3-1 và thắng Công an nhân dân 3-0 để lấy 6 điểm. Trận cuối, Nam Định chỉ đá thủ tục bởi có thua chủ nhà Khánh Hòa vẫn không ảnh hưởng gì nên có thể giữ sức cho các trụ cột chờ loạt trận knock out.





U-21 Khánh Hòa giờ không còn quyền tự quyết. Ảnh: ANH HÒA

Tuy nhiên, cái khó của Khánh Hòa (1 điểm, hiệu số -1) là không thể tự quyết số phận của mình khi phải vừa thắng Nam Định lại vừa ngóng trận Công an nhân dân (3 điểm) đối đầu Đồng Tháp (1 điểm, hiệu số -2). Giả sử Công an nhân dân thắng trận thì cuộc chơi an bài nhưng nếu hòa hoặc thua, Khánh Hòa buộc phải ghi nhiều bàn thắng để hơn về chỉ số phụ so với cả Đồng Tháp.