Chương Thị Kiều và khả năng đá play off với Úc

Sáng 17-2, thầy trò HLV Mai Đức Chung trở lại sân tập sau năm ngày nghỉ từ vòng loại thứ ba Olympic Tokyo chuẩn bị tranh play off tìm vé dự Olympic 2020 với tuyển Úc.



Đường đi đến Nhật của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở vòng loại thứ hai gặp may khi Triều Tiên bỏ cuộc nên chỉ dồn sức đá thắng Myanmar là có vé đá play off. Tuy nhiên, đến vòng loại cuối, cụ thể là hai trận play off với Úc tại Sydney và trên sân Cửa Ông (Quảng Ninh) sẽ rất nhọc nhằn vì đội tuyển Úc quá mạnh.

Các cô gái Úc hiện dẫn đầu khu vực châu Á trên bảng xếp hạng FIFA, hạng 7 thế giới và từng bảy lần dự World Cup bóng đá nữ, hai lần có suất chơi Olympic. Tuyển nữ Việt Nam đứng hạng 6 châu Á, 32 thế giới và chưa lần nào chen chân vào vòng chung kết cúp thế giới lần dự Olympic. Thêm một con số thống kê là đội tuyển nữ Việt Nam nhiều lần gặp Úc nhưng chưa bao giờ biết thắng.

Những con số biết nói đã lột tả tương đối đẳng cấp quá chênh lệch giữa hai đội tuyển. Còn thực tế chưa bao giờ bóng đá nữ Việt Nam là đối thủ của tuyển Úc. Trong ba trận đối đầu chính thức, đội nữ Việt Nam lần lượt thua Úc 0-11, 0-8 và 2-4.



Thầy trò HLV Mai Đức Chung tập trung trở lại nhưng vẫn chưa có mặt trung vệ Chương Thị Kiều. Ảnh: NGỌC DUNG

Cho nên cuộc tái đấu giữa hai đội, ai cũng thấy rõ phần thắng nghiêng hẳn về phía Úc, sau lần họ chơi vòng loại Olympic đại thắng nữ Đài Loan 7-1, vùi dập Thái Lan 6-0 và cầm hòa Trung Quốc 1-1 để đứng đầu bảng gặp đội nhẹ ký Việt Nam ở vòng play off. Thậm chí, hai loạt trận đấu Việt Nam này chưa diễn ra, tuyển nữ Úc như đã cầm chắc vé đi tiếp trong tay khi lên kế hoạch đá giao hữu cho Olympic Tokyo với tuyển Mỹ và Canada vào tháng 4.

Vì thế, việc HLV Mai Đức Chung mong mỏi trung vệ Chương Thị Kiều trở lại giúp hàng phòng ngự Việt Nam cứng cỏi hơn khi đối diện tuyển nữ Úc là điều giới chuyên môn không ngạc nhiên. Cầu thủ khoác áo CLB TP.HCM từng góp công lớn trong chiến dịch bảo vệ ngôi hậu SEA Games dù đang gặp chấn thương dây chằng đầu gối trái. Như ở trận chung kết kéo dài 120 phút mới thắng nổi Thái Lan 1-0, cô gái người Khmer bị vết đau cũ lẫn mới vẫn gắng gượng tả xung hữu đột hỗ trợ đồng đội giữ nguyên vẹn mành lưới tuyển nữ Việt Nam. Nhưng đến vòng loại Olympic sau đó, chấn thương hành hạ Kiều đã không còn cố thêm được nữa.

Lần trở lại của Kiều thực tế mới chỉ là trên giấy tờ khi HLV Mai Đức Chung gọi lên với mong mỏi những kết quả khám nghiệm lại cho trung vệ Kiều sẽ cho tín hiệu tích cực để Kiều có thể ra sân cùng đồng đội.

Buổi tập đầu của đội tuyển nữ Việt Nam ngày 17-2 không có Chương Thị Kiều bởi nữ tuyển thủ này còn phải qua nhiều thủ tục y khoa. Cũng có không ít người lo lắng việc cố ra sân thi đấu như Kiều đã cố trong trận chung kết SEA Games 30 nếu cứ cố mãi trong tình trạng chấn thương có thể ảnh hưởng rất lớn đến nghiệp cầu thủ và cả bản thân nữ cầu thủ này.

Đội tuyển có thử nghiệm nhiều giải pháp mới ở vòng bảng khi vắng Chương Thị Kiều nhưng vẫn không an tâm do những phương án 2-3 chưa đủ sức khỏa lấp lỗ hổng nơi hàng thủ. HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Đến lúc này, tình hình chấn thương của Chương Thị Kiều đã tương đối ổn định nên tôi quyết định gọi tập trung. Đây là một tín hiệu vui cho đội tuyển nữ Việt Nam khi có đầy đủ lực lượng. Kiều là một vị trí chủ chốt trong đội hình nên việc vắng mặt cô ấy khiến mọi thứ bị thiếu hụt. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng cố gắng bù đắp nhưng vẫn không thể bằng việc có Chương Thị Kiều trong đội hình chính”.

Trận lượt đi play off diễn ra trên sân Úc ngày 6-3 và trận lượt về tại Quảng Ninh ba ngày sau đó và ban huấn luyện vẫn hồi hộp chờ đợi Kiều.