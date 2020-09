Clip: Tai nạn té vực, nữ tay đua vỡ đầu gối

Thời điểm nữ tay đua người Mỹ Chloe Dygert đang tranh tài nội dung cá nhân tính giờ nữ, cự ly dài 31,7 km. Đây là nội dung Chloe được đánh giá cao khi cô đang là nhà ĐKVĐ và trong thời điểm thi đấu, tay đua sinh năm 1997 đang dẫn trước đối thủ cạnh tranh chiếc HCV khoảng 35 giây.



Dù vẫn tỉnh táo nhưng vết thương của Chloe Dygert khá nặng do vỡ đầu gối trái. ẢNH: GETTY IMAGES

Tuy nhiên trong một pha đổ dốc tốc độ lớn, chiếc xe đạp do Chloe điều khiển bất ngờ lảo đảo, cô mất thăng bằng đụng vào can lan bảo vệ trước khi rơi xuống một ngọn đồi. Rất may Chloe Dygert vẫn tỉnh táo và được lực lượng y tế sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển cô đến bệnh viện.

Tại nạn của Chloe Dygert mở ra cơ hội giành HCV cho tay đua người Hà Lan Anna van der Breggen, sau khi hoàn thành cự ly với thành tích 40'20"1. HCB thuộc về Marlen Reusser (Thụy Sĩ), Ellen van Dijk (Hà Lan) giành HCĐ.