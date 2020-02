Công Phượng ghi bàn nhưng Phi Sơn mới là cầu thủ hay nhất

Trần Phi Sơn mang chiếc băng đội trưởng, dáng người hơi nặng, chơi lệch hẳn về biên phải nhưng lại là cầu thủ quan trọng nhất của CLB TP.HCM. Phi Sơn không chỉ nổi lên với động tác giả đảo hai chân qua quả bóng kiểu Ronaldo mà còn là một chân chuyền rất son với khả năng kiến tạo rất hiệu quả. Cả ba bàn thắng của TP.HCM trước đội chủ nhà Hougang Utd đều do số 10 Trần Phi Sơn kiến tạo bao gồm cả chuyền xa lẫn phối hợp cận thành.



Cũng không khó để nhận ra chơi bên cạnh Phi Sơn, Công Phượng dễ thăng hoa hơn vì có một đồng đội làm bóng rất tốt, đồng thời cũng có khả năng thu hút các đối thủ nhờ những pha độc diễn ở biên phải.



Phi Sơn, cầu thủ chơi nổi bật nhất trong màu áo CLB TP.HCM ở hai lượt trận AFC Cup. Ảnh: AFC NEWS

Phi Sơn cũng là cầu thủ có những cú sút phạt rất hiểm và chơi bóng mang tính đồng đội cao. Điều mà cầu thủ gốc Nghệ An này đã khắc phục được rất nhiều so với hồi còn thi đấu cho SL Nghệ An.

Ở lượt trận đầu khi CLB TP.HCM gặp Yangon Utd, Phi Sơn cũng là cầu thủ thi đấu rất năng nổ và hiệu quả trong trận hòa 2-2 nhưng chơi trên chân đối thủ.

Sẽ thật là bất công nếu cái tên Công Phượng cứ liên tục được nhắc đến trong màu áo CLB TP.HCM qua những bàn thắng mà quên đi cái tên Trần Phi Sơn đã có sự tiến bộ rất nhiều cùng lối chơi đồng đội và chiếc băng đội trưởng.

Với đà này và với cách xây dựng một Phi Sơn mới ở CLB TP.HCM, nhiều khả năng trong tương lai gần, HLV Chung Hae-seung sẽ giới thiệu người đội trưởng của CLB TP.HCM với đồng nghiệp Park Hang-seo.