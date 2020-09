Công Phượng tỏa sáng hay bầu Đức tính già hóa non?

Bao nhiêu cầu thủ được đi như Công Phượng? Trong khi các cầu thủ ở những lò đào tạo khác được tự do ra đi khi “đủ tuổi” theo luật FIFA thì các cầu thủ lò đào tạo HA Gia Lai JMG phải phục vụ đến 28 tuổi mới được ra đi theo dạng cầu thủ tự do. Sự ràng buộc trên được thỏa thuận từ khi các cầu thủ mới 11-12 tuổi bước vào môi trường đào tạo. Đấy cũng là những tranh luận không nhỏ giữa việc đào tạo và việc “trưởng thành” tự do tìm bến đỗ mới mà bóng đá Việt Nam chưa có sự đồng bộ giữa các lò đào tạo và cũng vượt ra khỏi quy định của FIFA. Đ.TR