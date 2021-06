Ronaldo cầu nguyện Ronaldo, chân sút số một của tuyển Bồ Đào Nha đã sáu lần giáp mặt đội tuyển Pháp nhưng chưa một lần làm tung được mành lưới của đối phương. Về lực lượng, Bồ Đào Nha chịu nhiều thiệt thòi khi mất Joao Felix vì chấn thương gân khoeo, Nuno Mendes không hẹn ngày tái ngộ do rách cơ đùi. Trước đó, họ phải nói lời tạm biệt Cancelo vì dương tính với COVID-19. Trong khi đó, Pháp chỉ băn khoăn với chấn thương gối của Dembele. So sánh nội lực, Pháp nhỉnh hơn Bồ Đào Nha và dự báo The Blues có thắng lợi sít sao. TT