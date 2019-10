Cuộc thi đá penalty Bundesliga đầu tiên tại Việt Nam

Bundesliga và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (GIC/AHK Việt Nam) phối hợp tổ chức cuộc thi đá Penalty lần đầu tiên tại TP.HCM, Việt Nam với tên gọi “Đấu trường Penalty BUNDESLIGA”, sẽ diễn ra vào ngày 26-10-2019 tại Ngôi Nhà Đức TP.HCM, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Cuộc thi đá penalty “Đấu trường Penalty BUNDESLIGA” khuyến khích sự tham dự của mọi công dân Việt Nam trên 18 tuổi và phần thưởng dành cho đội chiến thắng là một chuyến du lịch miễn phí sang Đức để xem trực tiếp mội trận đấu bóng đá trong khuôn khổ giải đấu Bundesliga.

Trong ngày diễn ra cuộc thi đấu, ngay sau màn chung kết và công bố đội chiến thắng của cuộc thi “Đấu trường Penalty BUNDESLIGA”, Bundesliga sẽ tổ chức xem trận đấu giữa FC Schalke 04 và Borussia Dortmund qua màn hình LED lớn ngay tại Ngôi nhà Đức TP. Hồ Chí Minh.

Ông Kevin Sim, Giám đốc Bundesliga khu vực Châu Á Thái Bình Dương nhận định: “Việt Nam được biết đến là một quốc gia với truyền thống đam mê bóng đá mãnh liệt và đó cũng chính là lý do chúng tôi chọn Việt Nam là nơi tổ chức “Đấu trường penalty BUNDESLIGA” lần đầu tiên trên thế giới. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để người hâm mộ Việt Nam trải nghiệm về một bóng đá đỉnh cao của Đức với khẩu hiệu “Football As It’s Meant To Be” – “Bóng đá với giá trị đích thực của nó” – một cụm từ đơn giản để lột tả những phẩm chất độc đáo của bóng đá Đức như tốc độ cao, hiện đại, sự hâm mộ cuồng nhiệt và văn minh của những cổ động viên và những sân vận động chật cứng người hâm mộ.

Quan trọng hơn cả đó chính là cơ hội để chúng tôi chia sẻ vì sao ngày nay CHLB Đức đang được rất nhiều các cầu thủ Châu Á chọn lựa để thi đấu và trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn rộng mở để chào đón các cầu thủ này, hơn tất cả các giải thi đấu của các quốc gia khác".