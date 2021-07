Người hâm mộ Anh thừa nhận đội nhà may mắn vào chung kết Tuy hạnh phúc với bàn thắng của Harry Kane đưa Anh vào chung kết với Ý nhưng không ít người hâm mộ Anh cho rằng đội nhà may mắn khi được hưởng quả 11 m. Họ thừa nhận tác động của cầu thủ Đan Mạch lên Sterling chưa đủ để Anh hưởng quả phạt đền. Một CĐV Anh tâm sự trên ITV Football: “Tuyển Anh thường bị trọng tài cướp bàn thắng nhưng lần này, đội Anh may mắn vì được hưởng quả 11 m mà tôi không nghĩ tình huống ấy trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền”. Ngay cả các cựu danh thủ Anh như Roy Keane, Gary Neville hay Ian Wright cũng cho rằng trọng tài đã thiếu chính xác trong tình huống cho đội nhà được hưởng 11 m nhưng bóng đá là thế. Đ.TR