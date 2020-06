Diễn viên Bình Minh đoạt giải kỹ thuật Golf lần 1-2020

Giải đấu gấp dẫn đông đảo golfer tổ chức trên sân golf Tân Sơn Nhất do Công ty Cổ phần Báo Thanh Niên tổ chức, dưới sự bảo trợ thông tin của Báo Thanh Niên cùng sự đồng hành của Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam.

Golf 21-6 – lần I năm 2020 với sự tham dự của hơn 150 golfer tham gia tranh tài, là lãnh đạo các doanh nghiệp, hiệp hội, doanh nhân, các đối tác của Công ty CP Báo Thanh Niên nói riêng và Báo Thanh Niên nói chung; cũng như các đại sứ thương hiệu và nhiều thành viên đến từ các CLB Golf.



Các golfer có buổi tranh tài đầy hào hứng tại sân Golf Tân Sơn Nhất. Ảnh: DUNG HOÀNG.

Cơ cấu giải thưởng chia thành 3 bảng: Bảng A, B, C (Nam) theo thể thức đấu gậy cá nhân 18 hố; Bảng A (HDC 0 -15); Bảng B (HDC 16-23); Bảng C (HDC > 24). Ngoài ra, còn có các giải kỹ thuật như Nearest to the Pin & Longest Drive.

Sau một ngày tranh tài hào hứng với nhiều trận đấu hấp dẫn, golfer - diễn viên Bình Minh đoạt giải kỹ thuật Nearest to the Pin 8A, giải Nearest to the Pin 4B thuộc về golfer Nguyễn Văn Thơ; giải Longest Drive 3A thuộc về golfer Lâm Thị Mai và Longest Drive 9B thuộc về golfer Huỳnh Việt Phương.



Diễn viên Bình Minh đoạt giải kỹ thuật Nearest to the Pin 8A...





... và các golf thủ đoạt giải cao nhất của cuộc thi. Ảnh: DUNG HOÀNG.

Ở các giải Bảng A (HDC 0 – 12), hạng nhất thuộc về golfer Nguyễn Văn Tùng; Bảng B (HDC 13 – 21) hạng nhất là golfer Trần Quốc Sự; Bảng C (HDC 22-36) golfer Tô Thanh Sỹ xếp thứ nhất. Giải Best Gross danh giá thuộc về golfer Nguyễn Quốc Tình.

Đêm cùng ngày 19-6, Ban tổ chức đã trao giải cho các golfer và chuẩn bị thành lập CLB Golf Nhà báo - Doanh nhân TP.HCM, đi vào hoạt động thường niên trong tương lai gần, nhằm kết nối việc rèn luyện, giao lưu giữa các nhà báo và doanh nhân yêu thích Golf. Đồng thời, các nhà làm giải cũng mong muốn hướng đến thành lập một Quỹ thiện nguyện từ giải đấu ý nghĩa này.



Giải Golf 21-6 - lần 1 năm 2020 là một cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà báo, doanh nghiệp với những chương trình thiện nguyện giàu ý nghĩa. Ảnh: DUNG HOÀNG.

Đặc biệt, tại lễ tổng kết, các đơn vị đã cùng chung tay trao tặng cho Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên với tổng số tiền 320 triệu đồng. Trong đó, Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam tặng 100 triệu đồng, Công ty CP Địa ốc Nam Long tặng 100 triệu đồng, Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải Trasas tặng 50 triệu đồng, Công ty CP xây dựng Bông Sen Vàng tặng 50 triệu đồng và Công ty CP Địa ốc Sinh Lợi tặng 20 triệu đồng. Ban tổ chức cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà tài trợ đã đồng hành cho giải đấu diễn ra sôi nổi và vui vẻ.

Giải Golf 21-6 – lần I năm 2020 khép lại với tiệc bàn tròn, là dịp cho các doanh nhân, các nhà kinh tế giao lưu gặp gỡ lẫn nhau và hy vọng mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp hỗ trợ lẫn nhau xây dựng một cộng đồng bền vững.