Đội xe đạp TP Hồ Chí Minh đoạt cú “ăn 5” sau đỉnh đèo Prenn

Ngoài chiến thắng chặng thuộc về Sarda Perez, đội đua thành phố mang tên Bác còn xuất sắc bảo toàn bốn danh hiệu: áo vàng, áo chấm đỏ, áo trắng cùng ngôi vị dẫn đầu nội dung đồng đội, bất chấp các cuộc tấn công rất “rát” của các đối thủ.

Trong thế trận “chân kiềng” cạnh tranh các danh hiệu giữa ba đội TP Hồ Chí Minh, Bikelife Đồng Nai và Dược Domesco Đồng Tháp cùng tạo nên những cuộc chiến thú vị ở chặng 15, nhất là trên hai ngọn đèo Ngoạn Mục và Prenn. Ở đó, tay đua người Tây Ban Nha Javier Perez nổi lên như một “chiến mã bất kham” khi dũng mãnh giành chiến thắng hai đỉnh đèo, cầm chắc trong tay chiếc áo chấm đỏ bất chấp sự đeo bám uy hiếp của Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp).



Tốp các tay đua mạnh tranh chấp quyết liệt trên đèo Ngoạn Mục. ẢNH: HẠNH PHÚC



Javier Perez chiến thắng trên đỉnh đèo Ngoạn Mục chính thức đoạt áo chấm đỏ Cúp Truyền hình TP.HCM 2020. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Đòn quyết định được tay đua đội TP Hồ Chí Minh tung ra khi đoàn đông tiến vào đèo Prenn. Sau cú “ra xe" mạnh như vũ bão trong lòng đèo Prenn, Javier “gửi” lại tất cả đối thủ một mình băng băng về đích giành chiến thắng chặng sau 3 giờ 31’28” thi đấu. Niềm vui càng nhân đôi bởi hôm nay trùng ngày sinh nhật của Javier.



Ngoại binh người Tây Ban Nha ăn mừng chiếng chặng 15, tiếp quản áo vàng từ đồng đội Nguyễn Trường Tài. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN



HLV Đỗ Thành Đạt chia sẻ, động viên Nguyễn Trường Tài. ẢNH: HẠNH PHÚC



Áo trắng Nguyễn Văn Bình được các đàn anh bảo vệ qua mức đến Đà lạt. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Chiến tích không chỉ giúp Javier chính thức tiếp quản áo vàng từ tay đồng đội Nguyễn Trường Tài, mà anh còn tạo được khoảng cách an toàn 44 giây so với đối thủ “tiềm năng” Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) trong cuộc chiến đến chức vô địch cá nhân. Tấn Hoài cũng là tay đua chắc chắn giành áo xanh do hơn Đức Tâm (TĐ Lộc Trời An Giang) 39 điểm.

Ở cuộc đua tranh đồng đội, đội TP Hồ Chí Minh thống lĩnh ngôi đầu trong khi tập thể Bikelife Đồng Nai để mất vị trí á quân về tay đội Dược Domesco Đồng Tháp

Sau chặng 15, chiếc áo trắng vinh danh tay đua trẻ xuất sắc nhất gần như nằm gọn trong tay của Nguyễn Văn Bình (MM Mega Market).

Sáng mai (5-6), đoàn đua thi đấu chặng 16 dài 51 km vòng quanh bờ hồ Xuân Hương (Đà lạt).