Đồng đội của Lý Hoàng Nam đối đầu Thiem tại Mỹ mở rộng

Với chiến tích đánh bại Bradley Klahn 6-1; 6-3; 3-6; 6-1 tại vòng một, Nagal trở thành tay vợt Ấn Độ đầu tiên thắng trận đánh đơn tại Mỹ mở rộng sau bảy năm.

Năm 2013 Somdev Devvarman là tay vợt Ấn Độ vượt qua vòng đầu tiên tại Flushing Meadowscho đến khi Nagal hạ gục đối thủ người Mỹ Klahn để bước tiếp tại New York (Mỹ).



Tay vợt số một Ấn Độ Sumit Nagal, lọt vào vòng hai Mỹ mở rộng đối đầu hạt giống số 2 Dominic Thiem. ẢNH: GETTY

Ở cuộc so tài với Klahn, Nagal thi đấu quật khởi trong khi đối thủ chơi kém cỏi, tạo nên một lợi thế tinh thần trước đối thủ tiếp theo là hạt giống số 2 Dominic Thiem. Năm ngoài cũng tại vòng một Mỹ mở rộng, Nagal từng giành một set thắng trước Roger Federer trong lần đầu tiên ra mắt Grand Slam tại Flushing Meadows.

Nói về viễn cảnh có thể tạo địa chấn trước đối thủ từng lọt vào chung kết Úc mở rộng 2020 Thiem tại vòng hai, Nagal chia sẻ: “Tôi không có gì để mất. Năm ngoái tôi đã từng đấu với Roger Federer và năm nay là Thiem. Chắc chắn đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời dù tôi không phải là người được yêu mến”.

Tay vợt 23 tuổi tin rằng, việc có quá ít các giải đấu cọ xát dành cho cả hai tay vợt vì đại dịch COVID-19 có thể giúp anh đạt trình độ ngang bằng với tay vợt số ba thế giới người Áo.

“Tôi không nghĩ chúng tôi đã tập đủ trận trên mặt sân cứng. Đó là điều tương đồng giữa hai chúng tôi trước trận đấu sẽ diễn ra vào thứ Năm tới”, tay vợt xếp hạng 124 thế giới bộc bạch.

Do quy trình hạn chế di chuyển, nhằm đảm bảo an toàn cho các VĐV tham dự giải Mỹ mở rộng 2020, Sumit Nagal cũng như các tay vợt khác buộc phải gác lại kế hoạch tham quan New York. Thay vào đó, tài năng trẻ người Ấn Độ sẽ dùng thời rảnh cho các trò chơi điện tử.

Nagal đánh bại Bradley Klahn lần đầu vào vòng hai tại giải một giải Grand Slam. Nguồn: ATP

Nhà vô địch đôi nam Grand Slam trẻ Wimbledon 2015 cho biết thêm: “Tôi là một chàng trai thích ở lại đây càng lâu càng tốt. Tôi ước mình có thể ra ngoài và ngắm nhìn những tòa nhà, đi bộ trên đường phố New York. Dù không ra ngoài được nhưng tôi sẽ theo thói quen của mình, giải trí bằng cách chơi vài game trên máy tính”.

Tại trận chung kết Grand Slam trẻ Wimbledon 2015, Lý Hoàng Nam cùng với Sumit Nagal từng gây kinh ngạc làng banh nỉ sau khi đánh bại đôi Reily Opelka – Akira Santillan tỉ số 7-6; 6-4, lần đầu đăng quang nội dung đôi nam trẻ Grand Slam.

Trên bảng xếp hạng quần vợt nam thế giới, Nagal hiện xếp hạng 124 và trở thành tay vợt số một tại Ấn Độ. Tại Việt Nam, Lý Hoàng Nam dù vẫn là tay vợt mạnh nhất nhưng thứ hạng thế giới của tay vợt người Tây Ninh hiện đã rớt xuống 682 thế giới.