Đương kim áo vàng Nguyễn Thành Tâm ‘khai hỏa’ tại Pleiku

Ở lộ trình 176 km xuất phát từ Quy Nhơn (Bình Định) lên Pleiku (Gia Lai), các tay đua chinh phục hai ngọn đèo An Khê (7 km) và Mang Yang (4 km) tính điểm áo chấm đỏ.

Sau sự cố té ngã chặng 5 và bị tụt lại hơn 4 phút so với nhóm tranh chấp áo vàng, tay đua người Iran Pourseyed (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) càng quyết tâm hơn ở cuộc đua chinh phục chiếc áo chấm đỏ. Và những nỗ lực nhấn bàn đạp tăng tốc đánh bại trên đỉnh An Khê đã giúp Pourseyed soán ngôi Phan Hoàng Thái. Anh tích lũy 24 điểm, dẫn đầu danh hiệu “Vua leo núi” và tạo ra khoảng cách 7 điểm so với đối thủ của Dược Domesco Đồng Tháp.

Diễn biến chặng đua thứ 8. Clip: MQ



Tại mức đến TP Pleiku, Nguyễn Thành Tâm sau nhiều chặng “nằm gai nếm mật” đã xuất sắc tung nước rút đánh bại kỳ phùng địch thủ Lê Nguyệt Minh (TP.HCM MM Mega Market) và Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai) giành chiến thắng sau 4 giờ 49’08”. Tuy thắng chặng nhưng việc cạnh tranh áo xanh với Lê Nguyệt Minh là nhiệm vụ bất khả thi với Thành Tâm, bởi khoảng cách của cả hai đã là 36 điểm.

Trong những cuộc tấn công ác liệt trên đèo, Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7 Trisport) không theo kịp các “chân đèo” nhưng may mắn giữ được áo vàng sau những nỗ lực, cùng đồng đội gia nhập tốp đầu thành công.

Chuỗi kỷ lục mặc áo vàng 8 chặng liên tiếp được Huỳnh Thanh Tùng duy trì trên bảng tống sắp cá nhân với tổng thời gian 27 giờ 41’22”, thành tích nhanh hơn tay đua xếp hạng 2 Nguyền Tấn Hoài 1’04”.

Trên bảng tổng sắp cá nhân, bốn “ông lớn” TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ, Tập Đoàn Lộc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp và Bikelife cùng có chung thời gian tổng sắp nhưng ngôi đầu tạm thuộc về TP.HCM nhờ hơn các đối thủ chỉ số phụ.



Đoàn đua tiến vào địa phận tỉnh Gia Lai.



Các tay đua ngoại binh tấn công trên vào đèo An Khê.



Áo vàng Huỳnh Thanh Tùng bị đánh bật rơi xuống tốp sau.



Ngoại binh người Iran Pourseyed chiến thắng đỉnh đèo An Khê, chiếm lại áo chấm đỏ từ tay Phan Hoàng Thái.



Cả đoàn nhập lại thành chùm đông tiến về mức đến.



Nguyễn Thành Tâm (81) tung nước rút giành chiến thắng chặng 8.

Sáng 22-4 đoàn đua thi đấu chặng 9, lộ trình 33 km vòng quanh quảng trường Đại Đoàn Kết TP Pleiku.