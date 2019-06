Fair Play lan tỏa mạnh mẽ trên sân cỏ

Cầu thủ trẻ học hỏi cái hay, cái đẹp từ giải thưởng Fair Play PV Thái Hải đã gửi đến giải thưởng Fair Play hình ảnh ăn mừng đầy cảm xúc của các cầu thủ trẻ U-19 Đà Nẵng với chiếc áo đấu số 3 của đồng đội Duy Bảo. Nguyên do, Duy Bảo không may bị chấn thương gãy chân trong trận đấu với U-19 HA Gia Lai ở giải trẻ quốc gia. Các cầu thủ U-19 Đà Nẵng đã dặn dò nhau chơi nỗ lực hơn để giành chiến thắng làm quà an ủi đồng đội. Sau khi ghi bàn vào lưới U-19 Viettel, họ bất ngờ có cử chỉ ăn mừng ý nghĩa khi giơ cao chiếc áo số 3 của Duy Bảo. Hành động của các cầu thủ U-19 Đà Nẵng tái hiện hình ảnh các tuyển thủ Việt Nam khi ghi bàn vào lưới Campuchia ở AFF Cup đã cùng nhau ăn mừng với chiếc áo số 9 của Văn Toàn do bị chấn thương trong một buổi tập đoạt giải Fair Play năm ngoái. Cũng mới đây, tại King’s Cup, các cầu thủ đội tuyển quốc gia đã nâng niu chiếc áo đấu số 21 của trung vệ Đình Trọng trước trận đấu với Thái Lan và hứa sẽ giành chiến thắng để tặng đồng đội bị chấn thương, phải ở nhà vào giờ chót.