Trong hơn 10 đề cử, Hội đồng thẩm định đã thống nhất chọn trao giải cho năm hình ảnh đẹp nhất trong đêm gala ngày 22-2 tại Nhà văn hóa Thanh niên.



Một năm mà người hâm mộ Việt Nam dù đối diện với dịch bệnh,

ít có cơ hội đến sân nhưng rất hạnh phúc vì có quá nhiều hình ảnh đẹp

trên sân cỏ. Ảnh: XUÂN HUY

Futsal Việt Nam gây xúc động khán giả thế giới

Thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã rất nỗ lực trong cuộc chơi futsal World Cup 2021 trước các đối thủ rất mạnh của thế giới. Họ cùng siết tay nhau đoàn kết vượt qua những trở ngại trong mùa dịch COVID-19 và luôn ra sân với một tinh thần chiến đấu quả cảm, ngoan cường để vào đến vòng 1/8. Trận nào họ cũng gửi thông điệp về người hâm mộ quê nhà đang căng mình chống dịch và đặc biệt là TP.HCM đang trong những tháng ngày bị phong tỏa.

Futsal Việt Nam (VN) cũng để lại nhiều hình ảnh đẹp trên sân khấu futsal thế giới có tính lan tỏa cao.

Tiền đạo Đình Tùng can ngăn cầu thủ đòi hành hung trọng tài

Tại trận Thanh Hóa tiếp khách TP.HCM, ở những phút cuối cùng, cầu thủ đội khách phản ứng dữ dội, lao vào quây tổ trọng tài đòi ăn thua đủ. Ngay lập tức tiền đạo Đình Tùng (Thanh Hóa) từ phía xa lao đến can ngăn, ôm cầu thủ đội khách, nhất là thủ môn Thanh Thắng không gây hấn với trọng tài và liên tục vẫy tay nhờ lực lượng an ninh can thiệp.

Đình Tùng lúc đó sợ đồng nghiệp manh động đánh hội đồng trọng tài, để xảy ra hình ảnh xấu trên sân cỏ. Trước giờ nhận giải thưởng, cầu thủ quê Thanh Hóa có một nghĩa cử đẹp là dành trọn tiền thưởng của mình cho công tác thiện nguyện.

Trợ lý Vũ Hồng Việt sơ cứu chấn thương cho cầu thủ Indonesia tại AFF Cup

Phút 64, hậu vệ Mangkualam đón đường chuyền của đồng đội Indonesia không may trượt chân bị đau và không thể tự đứng lên. Tình huống diễn ra ngay trước khu vực kỹ thuật của đội tuyển VN. Ngay lập tức trợ lý Vũ Hồng Việt đã chạy vào sân sơ cứu giúp cầu thủ đội bạn, trước khi lực lượng y tế Indonesia có mặt trợ giúp Mangkualam.

Đáng chú ý, trận này Indonesia đá đau nhiều cầu thủ VN nhưng trợ lý của đội tuyển đã không ngần ngại giúp đối thủ khi gặp nạn.

Tiền vệ Trần Minh Vương quan tâm đến nữ đồng nghiệp trẻ mắc bạo bệnh

Cầu thủ của HA Gia Lai âm thầm với nghĩa cử trao tặng món quà tinh thần của mình là một lá thư tay và một ít tiền động viên cầu thủ nữ không may mắn phải giã từ sự nghiệp. Đó là Trần Thị Hạnh (CLB Phong Phú Hà Nam) được chẩn đoán mắc bệnh lupus ban đỏ nên không được vận động mạnh và phải giã từ sân cỏ về nhà để cha mẹ chăm sóc.

Khi biết hoàn cảnh ngặt nghèo của Hạnh, tiền vệ Trần Minh Vương đã gửi tặng Hạnh một chiếc áo đấu của mình và một khoản tiền nhỏ, an ủi, cổ vũ Hạnh vượt qua nghịch cảnh.

Tuyển thủ Trọng Hoàng giúp đỡ trẻ em nghèo

Trong mùa dịch COVID-19, cầu thủ quê Nghệ An đã bán chiếc huy chương vàng SEA Games 30 để góp chút quà giúp trẻ em nghèo TP.HCM. Đây là chiếc huy chương rất có ý nghĩa với Trọng Hoàng, sau khi chung sức với đàn em U-23 VN vô địch Đông Nam Á sau hơn 60 năm. Cầu thủ này sau đó tiếp tục bán chiếc áo thi đấu của mình ở UAE tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 hồi đầu tháng 6 để làm từ thiện. Trọng Hoàng rất khiêm tốn khi nói về mình: “Chỉ là một chút tấm lòng của mình hướng về Sài Gòn. Mong đại dịch sớm qua. Mong VN sớm trở lại bình thường”.•