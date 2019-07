FAT thuyết phục HLV Nishino, Hà Nội FC chiêu mộ tân binh Pháp

Herrera mặc áo số 21 tại Paris Saint Germain

Cựu tiền vệ Manchester United, Ander Herrera ký hợp đồng 5 năm, anh được trao số áo 21 tại CLB vô địch Ligue 1 PSG.



Tiền vệ Ander Herrera rất thành công trong màu áo MU mùa rồi...

Herrera chuyển từ Old Trafford đến sân Công viên các hoàng tử theo dạng chuyển nhượng tự do dù mùa rồi, lối chơi máu lửa cống hiến của cựu cầu thủ Bilbao rất được lòng CĐV “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên do không thống nhất các điều khoản gia hạn nên Herrera quyết định ra đi.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt CLB mới, Herrera chia sẻ: “Ký hợp đồng với PSG là điều thật tuyệt vời. PSG là đội bóng lớn mà cầu thủ nào cũng muốn được phục vụ. Tôi mong được đến đây để khoác lên người chiếc áo này, cùng CLB tạo nên những thời khắc lịch sử mới. Tôi yêu Paris, một trong những thành phố đẹp nhất thế giới”.



...tiếp tục được trao áo số 21 tại PSG. ẢNH: REUTERS

Việc được PSG trao chiếc áo số 21 – cũng là số áo của Herrera tại MU cho thấy nhà ĐKVĐ Ligue 1 trân trọng tiền vệ người Tây Ban Nha như thế nào. Trong số 189 trận khoác áo của “Quỷ đỏ”, Herrera ghi 20 bàn cùng 27 đường kiến tạo, cùng MU lên ngôi vô địch Europa League 2017.

Sau Pablo Sarabia, Ander Herrera là bản hợp đồng thứ hai được HLV Tuchel đưa về PSG. Cùng với đó là hai cầu thủ Lassana Diarra và Adrien Rabiot phải rời đi do không phù hợp chuyên môn CLB.

Hà Nội FC chiêu mộ tân binh người Pháp

Nhằm thay thế chân sút Ganiyu Oseni đang chữa chấn thương dài hạn, ĐKVĐ V-League Hà Nội quyết định chữa cháy bằng việc chiêu mộ trung phong Papa Ibou Kebe.



Tiền đạo tân binh Kebe (trái) dự kiến sẽ trở thành người của Hà Nội FC giai đoạn lượt về V-League. ẢNH: GETTY IMAGES

Tiền đạo người Pháp Kebe vừa trải qua mùa giải thành công trong màu áo CLB NK Tabor Sezana khi ghi đến 24 bàn thắng, trong 25 trận ra sân tại giải hạng Nhì Slovenia. Anh góp phần giúp đội bóng Đông Âu chiếm ngôi nhì bảng, giành quyền lên chơi giải hạng Nhất mùa tới.

Đại diện đội bóng thủ đô nhấn mạnh: “Sự vắng mặt của Oseni khiến chúng tôi gấp rút tìm tiền đạo hội đủ tố chất của một cây săn bàn. Nếu Kebe đạt phong độ tốt và phù hợp với chuyên môn của đội, có thể là một bản hợp đồng dài hạn với anh ta. Còn không, Hà Nội FC chỉ sử dụng Kebe cho phần còn lại của mùa giải”.

Ngoài thành công vừa đạt được tại Slovenia, tiền đạo sinh năm 1989 không có nhiều thành tựu. Kebe chủ yếu thi đấu các giải hạng trung và thấp của Pháp trong màu áo CLB Mulhouse mùa giải 2015-2016.

Trước Papa Ibou Kebe, Hà Nội FC từng thử việc bất thành chân sút từng thi đấu giải VĐQG Iran Kenneth Ngwoke. Sự có mặt của Kebe giúp HLV Chu Đình Nghiêm có thêm sự lựa chọn ngoài hai mũi nhọn Hoàng Vũ Samson và Pape Omar Faye.



Arika Nishino (phải), người kế vị HLV Vahid Halilhodzic cùng đội tuyển Nhật Bản gây tiếng vang tại World Cup 2018. ẢNH: AFP

FAT nâng lương giành chữ ký của HLV Akira Nishino

Tờ Siam Sport tiết lộ, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đồng ý trả 80.000 USD/tháng để HLV người Nhật Bản Akira Nishino trở thành thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan.

Từ mức lương ban đầu 20 triệu bath/năm, FAT chấp nhận tăng lên 30 triệu bath/năm (gần 1 triệu USD) tức khoảng 80.000 USD/tháng, cao gấp bốn lần đồng nghiệp Park Hang-seo đang nhận tại Việt Nam. FAT hy vọng với mức lương cao nhất mà bóng đá Thái Lan chấp nhận chi trả cho các đời HLV ngoại, HLV 64 tuổi Nishino sẽ trở lại bàn đàm phán ngồi vào “ghế nóng” của bóng đá Thái Lan.



Hàng loạt nhiệm vụ được vạch ra khiến Akira Nishino buộc phải cân nhắc trước khi đặt bút ký hợp đồng với FAT.

Ngoài nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan, FAT còn yêu cầu HLV Nishino kiêm nhiệm luôn vai trò ở đội tuyển U-23 Thái, cùng hàng loạt nhiệm vụ quan trọng khác khiến ông thầy người Nhật bỏ về và tuyên bố, chưa có hợp đồng nào được ký kết.

Tại World Cup 2018, HLV Akira Noshino từng đưa tuyển Nhật Bản vào đến vòng 1/8 và được vinh danh trong “Ngôi đền huyền thoại” của bóng đá Nhật Bản. Cấp độ CLB, Nishino cũng rất thành công tại J-League, cùng Gamba Osaka thống thị J-League 2005, vô địch AFC Champions League 2008 và được vinh danh HLV xuất sắc nhất châu Á cùng năm.