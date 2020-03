Gần 50% CLB đồng thuận đấu V-League cách ly tập trung

Gần 50% CLB đồng ý V-League đá "cách ly tập trung"

Đại diện VPF cho biết, 6/14 đội bóng đồng thuận với ý kiến tổ chức V-League tập trung, dự kiến diễn ra vào 15-4 tại các SVĐ phía Bắc.



Tuấn Anh trong màu áo HA Gia Lai trận làm khách trên sân của Viettel. ẢNH: NGỌC DUNG

Đặc biệt trong số các CLB nêu trên, HA Gia Lai không có ý kiến bởi ngay từ đầu, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã tỏ rõ bất đồng với sáng kiến này cùng sự lo ngại, lỡ V-League vỡ trận trước COVID-19 ai sẽ là người chịu trách nhiệm.

Theo kết quả bỏ phiếu trực tuyến 13/14 CLB do HA Gia Lai không tham dự, các CLB Than Quảng Ninh, SL Nghệ An, Viettel, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Hà Nội FC đồng tình với đề xuất V-League thi đấu tập trung. 3 CLB không đồng thuận với đề xuất gồm có Becamex Bình Dương, DNH Nam Định và Quảng Nam trong khi 3 CLB còn lại gồm TP.HCM, Sài Gòn và SHB Đà Nẵng chưa đưa ra chính kiến.

Với tiêu chí không để ngày kết thúc mùa giải V-League 2020 bị chậm trễ, phương án với ưu điểm nổi bật là tiêu chí sân nhà – sân khách; quãng nghỉ phù hợp. Quan trọng không ảnh hưởng đến kế hoạch tập trung của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2020, dự kiến khởi tranh vào tháng 10 và tháng 11 tới.



CLB DNH Nam Định không đồng thuận với phương án tổ chức V-League theo kiểu cách ly tập trung của VPF. ẢNH: NGỌC DUNG

Trước đó ngày 25-3, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã đưa ra phương án tổ chức lượt đi V-League 2020 tập trung tại miền bắc. Mười bốn đội bóng chia làm 3 nhóm, gồm: Nhóm các đội được thi đấu trên sân nhà: Hà Nội (Hàng Đẫy), Viettel (Hàng Đẫy), Nam Định (Thiên Trường), Quảng Ninh (Cẩm Phả), Thanh Hoá (sân Thanh Hoá), Hải Phòng (Lạch Tray).

Nhóm các đội sử dụng sân nhóm 1 làm sân nhà: Quảng Nam (Lạch Tray), Đà Nẵng (Cẩm Phả), Sông Lam Nghệ An (Thanh Hoá), Hoàng Anh Gia Lai (Thiên Trường). Nhóm các đội mượn sân trung lập làm sân nhà: CLB TP.HCM và Sài Gòn FC (Mỹ Đình), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (PVF), Bình Dương (sân PVF). Thời gian tổ chức lượt đi là từ 15-4 đến 29-5 hoặc 1-5 đến 28-6.



Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Malaysia phản đối việc cắt giảm lương cầu thủ. ẢNH: CMH

PFAM phản đối việc giảm lương mùa dịch

Không đồng tình với việc giảm lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chính là tuyên bố vừa được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Malaysia (PFAM) phát đi.

Tuyên bố được đưa ra bởi chủ tịch PFAM, Safee Sali cùng sự đồng thuận của nhiều thành viên. “Các cầu thủ của chúng tôi có những cam kết, những khoản chi phí phát sinh do đại dịch COVID-19 gây ra. Nên nhớ rằng, không phải cầu thủ nào cũng có được mức lương hay nguồn thu nhập lớn ở thời điểm này. Một số phải chi tiêu nhiều hơn trong việc chăm lo cho gia đình, giúp đỡ những người thân khác không kiếm được tiền trong mùa dịch”, tuyên bố của PFAM cho biết.

Được biết, tuyên bố được PFAM đưa ra sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lên tiếng kêu gọi các đội bóng và cầu thủ hưởng ứng việc cắt, giảm lương trong thòi gian giải VĐQG nước này tạm hoãn vì đại dịch COVID-19.



Kình ngư Huy Hoàng là VĐV Việt Nam đầu tiên đoạt vé tham dự Olympic Tokyo. ẢNH: MQ

Huy Hoàng, Thanh Tùng được bảo lưu suất dự Olympic Tokyo

Ủy ban Olympic quốc tế - IOC mới đây cho biết, các VĐV đã chính thức giành suất tham dự Thế vận hội Tokyo 2020 vẫn được bảo lưu sang năm 2021.

Tin từ AFP cho biết, tại cuộc họp của IOC, chủ tịch Thomas Bach giải thích kế hoạch hoãn tổ chức Olympic Tokyo 2020 đồng thời thông báo rằng những VĐV đã đoạt suất tham dự sẽ được bảo lưu sang năm 2021.

Với quyết định của IOC, các VĐV Việt Nam như kinh ngư Nguyễn Huy Hoàng, VĐV thể dục Lê Thanh Tùng, hai cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, VĐV quyền Anh Nguyễn Văn Đương nghiễm nhiên được tham dự Thế vận hội Tokyo diễn ra năm 2021.



VĐV nhảy chống số 1 Việt Nam Lê Thanh Tùng. ẢNH: PHẠM HUY

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hôm 24-3, chủ nhà Nhật Bản và IOC đã đi đến thống nhất hoãn một năm đối với giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh. Thời điểm tổ chức được dời sang mùa hè năm 2021. Dịch COVID-19 cũng khiến các vòng loại Olympic dừng thi đấu.

Tính đến thời điểm này, số lượng VĐV giành vé tham dự Olympic chỉ mới đạt 57% cùng mục tiêu giữ nguyên số lượng VĐV mỗi bộ môn.