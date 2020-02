Gặp nữ Việt Nam trận play off, HLV Úc vẫn bị ám ảnh

Nữ Trung Quốc có thể mượn sân ở Úc làm sân nhà Lịch thi đấu vòng play off, AFC đăng như sau: Ngày 6-3: Hàn Quốc - Trung Quốc, Úc - VN; lượt về ngày 11-3: Trung Quốc - Hàn Quốc, VN - Úc. Trong bốn trận này, AFC chỉ mới đăng tải một trận, đó là trận Úc tiếp VN ngày 6-3 trên sân McDonald Jones ở Newcastle, thuộc bang New South Wales. Ba trận còn lại chưa xác định địa điểm thi đấu. Ngay cả trận lượt về VN tiếp Úc trên sân nào cũng chưa được AFC thông báo. Có thông tin cho rằng tuyển Trung Quốc mượn sân Úc làm sân nhà vì dịch COVID-19. Sau khi vào vòng play off, tuyển nữ Trung Quốc tiếp tục ở lại Úc tập luyện chờ ngày bay sang Hàn Quốc làm khách lượt đi và sau đó trở lại Úc tiếp Hàn Quốc. Tuy nhiên, AFC chưa xác định thông tin này.