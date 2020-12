Dù LĐBĐ Thế giới (FIFA) tăng suất tham dự vòng chung kết World Cup nữ lên 32 đội nhưng đội tuyển nữ Việt Nam (VN) sẽ phải cạnh tranh gay gắt với hai kình địch Thái Lan và Đài Loan.

Theo thông báo mới nhất từ FIFA, khu vực châu Á chính thức có sáu suất tham dự World Cup nữ 2023. Giải đấu do hai quốc gia Úc và New Zealand đồng đăng cai. Ngoài sáu suất tham dự trực tiếp, khu vực châu Á có thêm hai suất, cùng với tám quốc gia khác cạnh tranh ba vé play off cuối đến vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Được biết, hai chiếc vé tham dự vòng chung kết đầu tiên đã thuộc về Úc và New Zealand do là chủ nhà và được FIFA lấy từ hạn ngạch phân bổ cho LĐBĐ châu Á (AFC) và LĐBĐ châu Đại Dương (OFC).

Như vậy, khu vực châu Á chỉ còn lại năm suất thì ba suất gần như đã nằm chắc trong tay các cường quốc bóng đá nữ là Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc. Sau đó đến lượt các đội tốp dưới như VN, Thái Lan, Đài Loan, Uzbekistan hay Myanmar… tranh nhau hai chiếc vé còn lại.

Trên bảng xếp hạng FIFA cuối năm 2020, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhích một bậc lên hạng 34 thế giới, xếp thứ năm châu Á sau Úc, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc và tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ về cơ hội của các học trò, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: “Chúng ta từng đánh bại đội tuyển nữ Thái Lan nhưng cũng chưa chắc có mặt tại World Cup nữ 2023. Thái Lan từng tham dự World Cup rồi và tiếp tục đang được đầu tư tốt hơn nữa. Kế đến là Đài Loan, Uzbekistan, Jordan và Iran. Không chỉ riêng VN, tất cả quốc gia này đều cố gắng để được lần đầu tiên góp mặt tại World Cup nữ”.

Ngoài Thái Lan, ông Chung đặc biệt nhấn mạnh đến sự phát triển gần đây của Đài Loan, cùng trận thắng nhọc 2-1 của tuyển nữ VN trước Uzbekistan tại vòng loại Olympic Tokyo. Các đối thủ Tây Á như Jordan, Iran thì đều có thể hình, thể lực vượt trội so với các cô gái VN.

Ông Mai Đức Chung nhấn mạnh: “So sánh để thấy được sự tương quan giữa các đội. Còn kết quả phải chờ các cuộc đối đầu mới biết được. Về phần mình, đội tuyển VN luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng dù bất kể đối thủ nào”.

Tại trận play off World Cup nữ 2019, đội tuyển nữ VN không thể đánh bại được Thái Lan dù có ưu thế đá sân nhà khiến mất cơ hội chạm tay vào vị trí thứ năm khu vực châu Á để tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, Thái Lan là đại diện Đông Nam Á dự World Cup đấy và kết quả là ở vòng chung kết đã thua xiểng niểng các đội bóng cùng bảng tại vòng chung kết World Cup và sớm bị loại.