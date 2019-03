Ghế ‘nóng’ tại Real rung chuyển; Đình Trọng tái xuất cùng U-23

Ghế "nóng" Real rung chuyển, tương lai Solari đếm từng giờ

Thuyền trưởng Santiago Solari khẳng định ông không có ý định từ chức, bất chấp trận thua bẽ mặt 1-4 của Real trước Ajax, chính thức trở thành cựu vương Champions League. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Real bị loại khỏi vòng knock-out Champions League sau chiến thắng Ajax lượt đi.



Real lần đầu tiên trong lịch sử bị loại khỏi vòng nock-out Champions League sau chiến thắng ở lượt đi. ẢNH: AFP

Với chiến thắng 2-1 ở lượt đi sân khách, không một ai tin rằng Real “bị tống cổ” khỏi Champions League tại lượt về. Tuy nhiên với một hàng thủ chơi tệ hại, đội bóng hoàng gia góp sức để đối thủ lội ngược dòng đoạt vé đi tiếp.

Solari nói thêm: “Chúng tôi không đi đến đây để từ bỏ. Chúng tôi cần khẳng định mình ở những thời điểm khó khăn nhất. Real còn cơ hội vô địch ở La Liga”. Tuy hiên với khoảng cách kém đội đầu bảng Barcelona 12 điểm khi giải chỉ còn 12 vòng đấu, tuyên bố của Solari bị cho là “huyễn hoặc”.

Thất bại khiến CĐV chỉa mũi dùi vào đội trưởng Sergio Ramos, người nhận án treo giò hai trận do cố tình “tẩy” thẻ. Họ gọi hậu vệ Real là “thằng đần”. Thất vọng dâng cao cũng khiến CĐV tụ tập trước Bernabeu yêu cầu Ronaldo trở lại.

Liên tiếp nhận những thất bại thảm hại, ghế “nóng” của Santiago Solari chỉ được tính bằng giờ.



Hậu vệ Bùi Tiến Dũng đang trải qua những ngày thăng hoa cùng tân binh V-League Viettel.

Viettel mở toang cửa đón CĐV đến với derby thủ đô

Tân binh V-League Viettel tiếp tục gửi lời tri ân đến các CĐV, tiếp tục miễn phí vé vào cửa trong lần tiếp đón ĐKVĐ Hà Nội tại vòng 3 V-League. Cuộc chiến sẽ diễn ra lúc 19 giờ tối nay (6-3) trên sân Hàng Đẫy.

Khép lại trận mở màn thua đậm SHB Đà Nẵng, Viettel giành trọn 3 điểm trước Thanh Hóa trên sân nhà bằng hai pha lập công của Paula de Suza và nhạc trưởng Bùi Tiến Dũng.

Dù chọn Mỹ Đình làm sân nhà nhưng do sân vận động quốc gia đang tu sửa nên Viettel buộc phải đá tại Hàng Đẫy, cũng là sân nhà của Hà Nội FC. Trận này chủ nhà chào đón sự trở lại của trung vệ Quế Ngọc Hải, nhưng khả năng cầu thủ Nghệ An ra sân còn bỏ ngỏ do chấn thương cổ chân trong buổi tập.

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC cũng không có sự phục vụ của Moses Olaya và Brandon McDonald do chấn thương hành hạ. Tuy nhiên với những cái tên xuất chúng Quang Hải, Văn Hậu, Văn Quyết, Đức Huy, Huy Hùng… Hà Nội FC vẫn được xếp “kèo trên” trong trận chiến derby thủ đô.



Trần Đình Trọng được người hâm mộ và gia đình cháo đón tại sân bay.

Đình Trọng ra sân tập với U-23 Việt Nam

Một ngày trước khi tuyển U-23 hội quân, trung vệ Hà Nội FC Trần Đình Trọng đã trở lại Việt Nam sau hơn một tháng chữa chấn thương tại Hàn Quốc.

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, Đình Trọng trở thành “của để dành” của HLV Park Hang-seo, chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á 2020. Chính vì thế, hậu vệ Hà Nội không cùng đội tuyển Việt Nam dự tranh Asian Cup mà khăn gói sang Hàn Quốc chữa chấn thương.

Đình Trọng dính chấn thương mắt cá chân không nặng, nhưng do vết mổ bị nhiễm trùng, anh buộc phải ở lại để bác sĩ theo dõi, về nước muộn hơn dự tính.

Tối 5-3, Đình Trọng được gia đình và người hâm mộ chào đón tại sân bay Nội Bài. Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng 6-3 hậu vệ sinh năm 1997 đã đến hội quân cùng đội tuyển U-23 quốc gia, và anh sẽ có buổi tập cùng đồng đội vào buổi chiều cùng ngày.