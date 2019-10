HA Gia Lai, Hà Nội đá hay buông?

Niềm vui và nỗi đau của nhà vô địch Dù sớm vô địch V-League 2019 nhưng ở lần thứ năm kỷ lục đăng quang, CLB Hà Nội vẫn phải chờ đến vòng chót mới nhận cúp… trên sân khách vì chẳng còn cách nào khác. Nguyên do thầy trò Chu Đình Nghiêm phải gánh chịu án phạt treo sân Hàng Đẫy hai trận cuối mùa vì ban tổ chức sân để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng, pháo thăng thiên gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thêm một nỗi đau khác của nhà vô địch V-League là không có suất chơi các giải châu Á mùa sau (AFC Cup hoặc AFC Champions League) do vi phạm quy định của AFC là không có đội U-15 tham dự giải quốc gia. Ở mùa này, Hà Nội từng vào đến chung kết AFC Cup liên khu vực và chỉ kém đại diện của Triều Tiên về bàn thắng sân khách. Lịch thi đấu vòng cuối V-League 2019 cùng diễn ra lúc 17 giờ: Viettel - SHB Đà Nẵng (Thethao TV), B. Bình Dương - Thanh Hóa (BTV2), Hải Phòng - TP.HCM (VTV5), Quảng Nam - SL Nghệ An (FPT Play), Sài Gòn - Nam Định (HTV Thethao), HA Gia Lai - Sanna Khánh Hòa (BĐTV), Than Quảng Ninh - Hà Nội (VTV6).