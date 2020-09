HA Gia Lai từng học bóng đá Sông Lam

Những người từng theo dõi hai đội bóng trên từ năm 2001 đều không quên câu chuyện bầu Đức bắt đầu xây dựng đội bóng từ việc học bóng đá Sông Lam. Đó là sau chức vô địch V-League đầu tiên năm 2001 của SL Nghệ An thì cũng là thời điểm bầu Đức tiếp quản đội Gia Lai từ Sở TDTT địa phương. Việc đầu tiên bầu Đức làm lúc đó là mời và đài thọ toàn bộ nhà tân vô địch V-League đến Pleiku đá giao hữu.



Trận bóng giữa nhà vô địch V-League và đội hạng nhất HA Gia Lai khi ấy đông nghịt khán giả, chủ yếu đến sân xem nhà vô địch V-League thi đấu như thế nào. Cũng không ai ngờ sau trận đấu trên, bầu Đức đã kéo được không ít cầu thủ giỏi của SL Nghệ An, cùng các cầu thủ Thái Lan như Kiatisak, Chukiat về gồng gánh đưa HA Gia Lai lên đá V-League rồi vô địch ngay mùa đầu tiên chơi chuyên nghiệp.

Nói bầu Đức học SL Nghệ An trong thời điểm bắt đầu làm bóng đá cũng đúng, bởi SL Nghệ An bắt đầu lên chuyên nghiệp theo cơ chế của Đoàn bóng đá SL Nghệ An có con dấu riêng khác hẳn với nhiều đội trực thuộc Sở TDTT hay trực thuộc ngành. Chính lãnh đạo đội SL Nghệ An sau này phải thú nhận rằng bầu Đức chỉ học cái hay của bóng đá Nghệ An và ứng dụng theo cách làm bóng đá chuyên nghiệp chứ không rập khuôn.

SL Nghệ An có thời từng thèm lại cách làm bóng đá của bầu Đức, bởi chính cách làm đột phá của ông bầu này mới có một Công Phượng vốn là cầu thủ xuất thân ở Nghệ An.

Thế nhưng đó lại là chuyện của quá khứ. Giờ thì các cầu thủ nhà bầu Đức đến sân Vinh với tư thế của một đội bóng luôn ngại ngùng vì khó thắng.