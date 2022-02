Tờ Mirror (Anh) hôm nay (17-2) thông tin, HLV Jose Mourinho đã yêu cầu ban lãnh đạo AS Roma thuê cựu trọng tài Serie A Gianpaolo Calvarese.

AS Roma đã làm điều đó để giúp đội bóng của Jose Mourinho đối phó với các quyết định bất lợi cho CLB trên sân từ các quan chức điều hành trận đấu. Nhưng kế hoạch của AS Roma dường như đã phản tác dụng.



Người đặc biệt Jose Mourinho chưa bao giờ hết đặc biệt. ẢNH: MIRROR

Thời gian Mourinho dẫn dắt AS Roma bị “hoen ố” bởi những tranh cãi bên trong và ngoài sân cỏ. Và bây giờ, AS Roma đối mặt với cuộc điều tra từ LĐBĐ Ý (FIGC) vì họ thuê cựu trọng tài Gianpaolo Calvarese.

Theo báo cáo của hãng tin II Tempo ở Rome, FIGC đã mở một cuộc điều tra nhắm vào AS Roma và vai trò của cựu trọng tài Gianpaolo Calvarese ở đội chủ sân Olimpico, sau khi Calvarese đối đầu với trọng tài Rosario Abisso bất hợp pháp sau 1 trận đấu.

Sự cố xảy ra sau khi ngôi sao của AS Roma, Nicolo Zaniolo bị trọng tài đuổi khỏi sân trong trận AS Roma hòa Genoa 0-0 vào ngày 5-2. Calvarese được cho là đã vào phòng thay đồ của các quan chức điều hành trận đấu để chất vấn về các quyết định trên sân của trọng tài gây bất lợi cho AS Roma.



AS Roma đã thuê Calvarese giải quyết các phán quyết bất lợi của đội bóng. ẢNH: GETTY

Theo quy định, không có bất kỳ ai được phép tiếp xúc với trọng tài, ngoại trừ các nhân viên của CLB chịu trách nhiệm làm việc với các trọng tài. Và người duy nhất ở AS Roma có thể tiếp xúc với các quan chức điều hành trận đấu là Vito Scala.

Điều đó có nghĩa là sự hiện diện trái phép của Calvarese trong phòng thay đồ của trọng tài có thể dẫn đến việc AS Roma bị điều tra và phạt nặng. Hiện tại, FIGC vẫn chưa đưa ra thông báo cho AS Roma về các thủ tục điều tra và lịch các phiên điều trần về vấn đề này.

AS Roma quyết định bổ nhiệm Calvarese sau khi họ liên tục phản đối các quyết định của trọng tài từ đầu mùa giải đến nay. Cựu trọng tài Calvarese, 45 tuổi đang làm công việc phân tích chuyên môn các trận đấu trên kênh truyền hình Champions League của Amazon Prime Italia.



Mourinho tức giận với phán quyết của trọng tài sau trận AS Roma hòa Genoa 0-0. ẢNH: PA

Bây giờ, Calvarese, người vừa nghỉ cầm còi cuối mùa trước không chỉ làm việc với đội 1 AS Roma mà còn ở cả đội nữ và đội trẻ của CLB.

HLV người Bồ Đào Nha Jose Mourinho đưa ra rất nhiều lời phàn nàn về công tác trọng tài trong suốt mùa giải năm nay mỗi khi đội bóng của ông gặp bất lợi, gần nhất ở cuộc đụng độ giữa AS Roma và Genoa ở Serie A.

Phút 90+1 ở trận đó, Zaniolo của AS Roma đã ghi bàn vào lưới Genoa. Nhưng sau đó, VAR can thiệp và trọng tài chính Rosario Abisso sau khi xem lại tình huống qua màn hình đã không công nhận bàn thắng của Zaniolo. Trọng tài và VAR cho rằng Tammy Abraham đã phạm lỗi với cầu thủ Genoa trước tình huống ghi bàn của AS Roma vài giây.

Bất bình vì phán quyết của trọng tài, Zaniolo và Tammy Abraham của AS Roma đã phản ứng quyết liệt. Kết quả Zaniola bị trọng tài rút thẻ đỏ trút quyền thi đấu, còn Abraham nhận thẻ vàng.



Berradi của Sassuolo tranh cãi với Mourinho sau trận đấu với AS Roma. ẢNH: MIRROR

Sau trận đấu, Jose Mourinho tức giận chỉ trích trọng tài không kiêng dè: “Nếu trọng tài đưa ra quyết định đúng, thì môn thể thao của chúng tôi đã trở thành môn mà mọi người yêu thích trong nhiều năm.

Đây là một môn thể thao khác, một môn thể thao khác. Nếu đó là một pha phạm lỗi, thì đây không còn là bóng đá nữa. Chúng ta phải gọi nó là một cái gì đó khác. Chúng ta cần 1 cái tên khác, bởi vì đó là môn thể thao khác.

Nếu trọng tài mắc sai lầm và không công nhận bàn thắng, ông ấy sẽ là người đầu tiên khó chịu khi quyết định sai. Trong khi đối với AS Roma, đó là điều đáng tiếc, vì điều này đã xảy ra nhiều lần với chúng tôi rồi. Ngoài ra, còn có một tình huống thứ ba, đó là AS Roma bị coi là nhỏ bé trong mắt những người có quyền lực.

Zaniolo đã bị đuổi khỏi sân vì hỏi trọng tài rằng ông vì sao ông tuýt còi. Bây giờ, các cậu (Mourinho nói với truyền thông) cho tôi biết, Giorgio Chiellini ở Juventus hay Zlatan Ibrahimovic ở AC Milan có bị đuổi khỏi sân vì nói ra điều đó không?”.