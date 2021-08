Rạng sáng nay (8-8), AS Roma của HLV Jose Mourinho nhận thất bại nặng nề 2-5 trong trận giao hữu với Real Betis.

Đây là trận đấu đáng quên với thầy trò HLV Jose Mourinho khi họ kết thúc trận đấu với chỉ 8 người trên sân. Bản thân chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng nhận thẻ đỏ bị đuổi khỏi sân.

Trận đấu diễn ra rất kịch tính với thế trận mở cùng màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Đại diện đến từ Tây Ban Nha Real Betis hai lần vươn lên dẫn trước nhờ hai pha lập công của Rodri và Nabil Fekir. Đại diện nước Ý AS Roma đáp trả bằng hai bàn thắng của Eldor Shomurodov và Gianluca Mancini để lần lượt gỡ hòa 1-1 rồi 2-2.



Trên khán đài, Mourinho giận dữ với quyết định của trọng tài. ẢNH: AFP

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi Betis có bàn thắng thứ 3 đầy tranh cãi do công của Alex Moreno ở phút 58. HLV Jose Mourinho, 58 tuổi đã vô cùng tức giận khi thấy Moreno dùng cả hai tay đẩy bóng qua vạch vôi nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

Các cầu thủ AS Roma lao đến trọng tài tranh cãi dữ dội và Lorenzo Pellegrini phải nhận thẻ đỏ. HLV Jose Mourinho từ trên khán đài phản đối rồi lao cả vào sân tranh cãi với trọng tài cũng nhận thẻ đỏ rời sân.

Sự hỗn loạn chưa dừng lại ở đó khi chỉ 5 phút sau, Gianluca Mancini thúc cùi chỏ vào mặt cầu thủ Betis nhận thẻ đỏ và Roma chỉ còn chơi với 9 người. Hơn 10 phút sau, đến lượt Rick Karsdorp phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Betis và lại nhận thẻ đỏ.

AS Roma với 8 người trên sân thua thêm 2 bàn nữa với các bàn thắng của Tello và Gonzalez. Kết thúc trận đấu, AS Roma thua thảm Real Betis 2-5. Tổng cộng AS Roma nhận đến 4 thẻ đỏ ở trận này, 1 cho HLV Mourinho và 3 cho các cầu thủ Pellegrini, Mancini và Karsdorp.



Mourinho lao vào sân tranh cãi với trọng tài. ẢNH: REX

HLV Jose Mourinho, người từng vô địch Premier League 3 lần đang có khởi đầu khó khăn khi trở lại Ý dẫn dắt AS Roma. Mourinho vừa bỏ lỡ cơ hội ký hợp đồng với Granit Xhaka. Xhaka vừa ký hợp đồng gia hạn thêm 4 năm với Arsenal. Mourinho cũng cần phải thanh lý hàng loạt cầu thủ không còn cần thiết ở AS Roma.