Siêu sao bóng đá 36 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo lần đầu tiên đứng đầu danh sách những người có thu nhập khủng từ 1 bài đăng trên Instagram.

Ronaldo rục rịch rời Juventus: Điểm đến là đâu? (PLO)- Cristiano Ronaldo có thể rời Juventus với giá chỉ 25 triệu bảng Anh và điểm đến của anh có thể là Manchester United hoặc PSG.

Ronaldo đánh bại Dwayne “The Rock” Johnson khi anh kiếm được gần 1,2 triệu bảng Anh (38 tỉ đồng) cho mỗi bài đăng trên Instagram.



Top 10 ngôi sao kiếm được nhiều tiền nhất từ 1 bàn đăng trên Intagram. ẢNH: THE SUN

Theo công ty tiếp thị truyền thông Hopper HQ, Ronaldo tính phí cho các nhà quảng cáo là 1,6 triệu USD (1,16 triệu bảng Anh) cho mỗi bài đăng trên Instagram cá nhân của anh.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 Ronaldo đứng đầu danh sách kiếm tiền trên nền tảng mạng xã hội, vượt qua ngôi sao WWE và là diễn viên Dwayne 'The Rock' Johnson.

Dưới đây là danh sách Top 10 ngôi sao kiếm được nhiều tiền quảng cáo nhất qua Instagram cho mỗi bài đăng:

1- Cristiano Ronaldo: 1,16 triệu bảng Anh cho mỗi bài đăng



Ronaldo. ẢNH: THE MEGA AGENCY

Ronaldo đứng đầu danh sách này nhờ lượng người theo dõi khổng lồ trên Instagram với hơn 306 triệu người. Trước đây, một bài đăng của Ronaldo có giá 646.000 bảng Anh. Bây giờ với giá trị tăng gấp 2 lần, Ronaldo từ vị trí thứ ba nhảy vọt lên đứng đầu bảng.

Gần đây, Ronaldo thực hiện chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội cho Clear, LiveScore và Insparya nhưng chắc chắn sẽ không có Coca-Cola trong nhóm này.

2- Dwayne 'The Rock' Johnson - 1,1 triệu bảng Anh





Huyền thoại WWE The Rock được cho là có thể thu về 1,52 triệu đô la (1,1 triệu bảng Anh) cho 1 bài quảng cáo trên Instagram. Người đàn ông 49 tuổi này có hơn 250 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Anh đứng đầu danh sách kiếm tiền trên Instargram vào năm 2020.

Sau khi rời sàn đấu WWE, The Rock đóng vai chính nhiều bộ phim bom tấn như Fast & Furious và Jumanji.

3- Ariana Grande – 1,1 triệu bảng Anh





Người ta tin rằng, ca sĩ Ariana Grande có thể kiếm được 1,51 triệu USD (1,1 triệu bảng Anh) cho một bài quảng cáo trên Instagram. Cô gái 28 tuổi này có 248 triệu người theo dõi khiến cô trở thành ca sĩ được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội. Grande được biết đến với rất nhiều đĩa hit như Problem, One last time và Thank U, next.

4- Kylie Jenner – 1,08 triệu bảng Anh



Kylie Jenner. ẢNH: GETTY

Đứng thứ tư trong danh sách là ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner, người có thể kiếm được 1,49 triệu USD (1,08 triệu bảng Anh) cho mỗi bài đăng trên mạng xã hội.

Cô gái mới 23 tuổi này có 245 triệu người hâm mộ theo dõi trên Instagram. Cô nổi tiếng nhờ đóng vai chính trong Keeping Up with the Kardashians, một chương trình truyền hình thực tế được phát sóng từ năm 2007 đến nay.

5- Selena Gomez – 1,08 triệu bảng Anh





Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Selena Gomez có thể bỏ túi 1,46 triệu USD (gần 1,08 triệu bảng Anh) khi đăng 1 bài trên Instagram. Cô gái 28 tuổi này có 241 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cô nổi tiếng với tư cách là ngôi sao của Disney thời còn nhỏ trước khi đóng vai chính trong những bộ phim đáng chú ý như Spring Breakers, Getaway, The Fundamentals of caring.

6- Kim Kardashian – 1,02 triệu bảng Anh





Kim Kardashian kiếm được 1,41 triệu USD (1,02 triệu bảng Anh) cho một bài đăng quảng cáo trên trang Instagram cá nhân có 232 triệu lượt người theo dõi. Kim Kardashian kết hôn với ngôi sao nhạc rap Kanye West nhưng cặp đôi này đã ly thân từ đầu năm nay.

7- Lionel Messi – 840.000 bảng Anh



Lionel Messi. ẢNH: GETTY

Sau Ronaldo, Messi là cầu thủ bóng đá thứ hai góp mặt trong Top 10. Siêu sao người Argentina tính phí 1,16 triệu USD (840.000 bảng Anh) cho mỗi bài quảng cáo đăng trên Instagram của anh. Cầu thủ 34 tuổi vừa hết hạn hợp đồng với Barcelona này có 224 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Messi giành nhiều danh hiệu La Liga và Champions League cũng như là cầu thủ duy nhất 6 lần giành quả bóng vàng thế giới - Ballon d'Or.

8- Beyonce – 830.000 bảng Anh





Biểu tượng làng nhạc thế giới Beyonce kiếm được 1,14 triệu USD (830.000 bảng Anh) cho mỗi bài đăng trên Instagram có 190 triệu lượt người hâm mộ của cô. Nữ ca sĩ 39 tuổi này có nhiều bài hit như Crazy in love, Irreplaceable và Single Ladies.

9- Justin Bieber – 810.000 bảng Anh



Justin Bieber và vợ. ẢNH: GETTY

Nam ca sĩ Justin Bieber nhận 1,11 triệu USD (810.000 bảng Anh) cho một bài quảng cáo trên Instagram cá nhân. Chàng trai 27 tuổi này là nam ca sĩ có lượng người theo dõi trên Instagram nhiều nhất hành tinh với hơn 180 triệu.

Anh trở thành thần tượng của giới trẻ khi phát hành bài Baby năm 2010, tiếp theo là các bản hit khác như What Do You Mean và Sorry.

10- Kendall Jenner – 760.000 bảng Anh





Chốt hạ Top 10 là ngôi sao truyền hình thực tế Kendall Jenner. Cô gái 25 tuổi với 172 triệu người theo dõi trên Instagram có thể kiếm 1,05 triệu USD (760.000 bảng Anh) cho một bài đăng. Cô tạo danh tiếng cũng từ chương trình truyền hình thực tế của cô Kim “Keeping Up with the Kardashians”.