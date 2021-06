Đạo diễn Minh Dofilm, người đang trong vai trò điều hành sản xuất cùng ê kíp phim truyền hình 80 tập Giấc Mơ Của Mẹ, từng được biết đến là một 'dân chơi thể thao' cháy hết mình. Còn nhớ những năm 2000 khi xe đạp TP.HCM đứng trước bờ vực giải thể vì không kiếm ra nhà tài trợ, thương ông anh Đỗ Thành Đạt máu mê môn xe đạp bỏ ăn bỏ ngủ trước tình trạng xe đạp TP.HCM bị xoá sổ, Minh Dofilm giấu nhà bán đất, bán xe đứng ra nhận làm ông bầu và tài trợ cho đội xe đạp TP.HCM. Thời gian đó nhiều người cứ thấy ông đạo diện hay trốn việc thỉnh thoảng lại phóng con LA 250 chạy theo đội đua động viên đám cua rơ con nhà nghèo.

Minh Dofilm cũng có thời bỏ tiền túi lập riêng đội bóng nghệ sĩ kéo quân đi đá khắp nơi trong đó anh lập được kỷ lục 'cáp' đội nghệ sĩ đá với cựu tuyển thủ Vĩnh Long có trực tiếp truyền hình với lượng khán giả đông hơn V-League hồi bấy giờ.



Đạo diễn Minh Dofilm với kiểu mừng bàn thắng rất nghệ sĩ khi cùng thi đấu với... nghệ sĩ



Đạo diễn chương trình ăn khách trên K+ Phút thứ 9 Ngoại hạng Anh

Cũng có lần tham gia đá bóng cùng đội nghệ sĩ mà Minh Dofilm bị gãy chân phải chống nạng ra phim trường và ngồi sau LA 250 chỉ đạo đoàn đua.

Hiện Minh Dofilm đang chỉ đạo sản xuất và làm đạo diễn hai chương trình rất ăn khách trên K+ là Đội tuyển tôi yêu và Thứ 9 Ngoại hạng Anh.

Mới đấy, đạo diễn Minh Dofilm còn chịu chơi đứng ra làm 'nhà cái' treo giải dự đoán đội tuyển Việt Nam thi đấu với mục đích duy nhất: Mọi người lên dự đoán để chém gió và cà khịa nhau cho sung.

Ông chủ 'nhà cái' mở rộng cửa cho tất cả bạn bè kết bạn với anh trên facebook dự đoán với 'kèo' và trao giải thật dễ thương (trích):

Mời tham gia dự đoán trận VIỆT NAM - MALAYSIA

Trận trước Minh Đô tui ra kèo không có ai nhận quà vì không ai đoán là Văn Thanh sẽ ghi bàn thắng cuối. Bóng đá luôn bất ngờ, vậy mới hấp dẫn chứ. Nhưng tất cả chúng ta đều rất vui vì Việt Nam đã thắng đẹp, HLV Park Hang-Seo cũng vui vì có thêm các cầu thủ đạt phong độ cao.

Hôm nay, tui xin được bày trò sớm. Ai rảnh thì tham gia sớm để có nhiều bình luận sớm, 'chém gió', cà khịa nhau vui vẻ,… cho đỡ buồn trong tình cảnh đang tuân thủ giãn cách xã hội vì COVID-19.



Xin mời mọi người cùng tham gia dự đoán và nhận quà tặng, với trận Việt Nam – Malaysia, diễn ra vào lúc 23h45 tối thứ sáu ngày 11-6-2021.

Câu hỏi:

- Cầu thủ nào trong đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ ghi bàn thắng cuối cùng cho đội Việt Nam?

- Bàn thắng cuối cùng của cầu thủ đội Việt Nam, được ghi ở phút thứ bao nhiêu?

Thể lệ vui chơi:

- Trả lời trực tiếp ở đây. Không cần share gì cả, nhưng thích thì cứ share thoải mái. Mỗi tài khoản facebook chỉ được tham gia dự đoán một lần. Không được chỉnh sửa câu dự đoán. Kết thúc dự đoán khi bóng lăn (23h45 tối thứ sáu ngày 11/6/2021).

- Trong trường hợp có vài người cùng dự đoán đúng câu 'cầu thủ ghi bàn cuối cùng', thì ai dự đoán 'phút thứ bao nhiêu' có sai số ít nhất so với thời điểm ghi bàn thực tế, là được xếp hạng cao hơn.

- Trong trường hợp có vài người cùng dự đoán đúng câu 'cầu thủ ghi bàn cuối cùng' và cùng bằng nhau về sai số 'phút thứ bao nhiêu', thì ai dự đoán trước (theo ngày giờ của facebook ghi lại) là được xếp hạng cao hơn.

- Trong trường hợp là không có cầu thủ Việt Nam nào ghi bàn, mà Việt Nam vẫn thắng do có cầu thủ Malaysia đá phản lưới nhà. Thì cầu thủ Việt Nam nào chạm bóng cuối cùng trong tình huống đó, được tính luôn (trong cuộc chơi nhỏ này) là ghi bàn.

- Trong trường hợp hoà 0-0, hoặc Việt Nam thua mà vẫn không ghi được bàn nào (đây là trường hợp mà ai cũng buồn, xác suất rất thấp dựa theo thực lực của 2 đội, nhưng vẫn có thể xảy ra). Thì sẽ lấy bàn thắng cuối cùng trong trận đấu diễn ra cùng giờ giữa UAE – Indonesia, để so với 'phút thứ bao nhiêu' mà xếp hạng (theo thứ tự ưu tiên: đúng phút ghi bàn, sai số ít nhất so với thời điểm ghi bàn, ngày giờ dự đoán do facebook ghi lại).

- Thể lệ hơi loằng ngoằng, vì lần này tui mong muốn phải trao cho bằng được 3 phần quà này đến với 3 người nào đó.

Quà tặng:

- Giải nhất: 3 áo thi đấu Runam Star + 1 bình nước phim 'Mẹ ác ma – Cha thiên sứ' + 10 khẩu trang.



Phần thưởng dễ thương nhưng không dễ ăn

- Giải nhì: 2 áo thi đấu Runam Star + 1 bình nước phim 'Mẹ ác ma – Cha thiên sứ' + 10 khẩu trang.

- Giải ba: 1 áo thi đấu Runam Star + 1 bình nước phim 'Mẹ ác ma – Cha thiên sứ' + 10 khẩu trang.

Cách trao quà tặng:

- Sau khi kết thúc trận đấu, ai thấy mình là người Nhất – Nhì – Ba thì cứ tự bình luận cho biết. Rồi nhờ mọi người cùng phụ kiểm tra lại các bình luận của những người đã tự nhận mình là người Nhất – Nhì – Ba đó luôn, thấy đúng thì cho xin 1 like để xác nhận. Chứ một mình Minh Đô tui mà kiểm tra thì khả năng sai sót là rất cao, coi như tui nhờ mọi người làm trọng tài luôn đó nha.

- Sau khi xác nhận đúng người nhận quà, tôi sẽ inbox xin địa chỉ và chuyển quà đến tận nơi.

Đây chỉ là cuộc dự đoán vui chơi nho nhỏ, mang tính giao lưu vui vẻ. Qua đó, cũng chia sẻ cho nhau biết là ai thích (nên mong muốn) cầu thủ nào sẽ ấn định chiến thắng cho đội Việt Nam.

Xin mời mọi người cùng dự đoán! Cảm ơn đã tham gia!



Cùng với diễn viên Dustin Nguyễn



Tham gia đội bóng Runam quy tụ nhiều diễn viên, đạo diễn, nghệ sĩ và cả nhà báo thể thao với tiêu chí có thể đá không hay nhưng phải độc và lạ



Đạo diễn chương trình ăn khách Đội tuyển Tôi yêu trên K+

Được biết trận Việt Nam - Indonesia 4-0 đạo diễn Minh Dofilm cũng ra kèo và ngoài bạn bè anh còn có rất nhiều nghệ sĩ, diễn viên, VĐV và cả nhiều phóng viên thể thao cũng tham gia nhưng đều... trật lất.

Nói vui như ông chủ 'nhà cái' là kèo đó khó quá nên muốn mất quà cũng chưa mất được.

Để cùng tham gia dự đoán và bình luận chung với các giới nghệ sĩ, cầu thủ, VĐV... các bạn cũng có thể vào facebook của đạo diễn Minh Dofilm (Đỗ Quang Minh) và rinh giải.