Giữ được kỷ lục, Mourinho chế giễu Klopp chưa từng thắng ở MU

Trận đấu tâm điểm vòng 9 Premier League giữa MU và Liverpool trên sân Old Trafford có kết quả bất phân thắng bại. Marcus Rashford mở tỉ số cho MU trong hiệp 1 nhưng Liverpool bắt kịp bằng bàn thắng muộn của Adam Lallana.



Trận derby nước Anh kết thúc với tỉ số 1-1.

Tỉ số 1-1 cắt đứt mạch toàn thắng của Liverpool từ đầu giải nhưng The Kop vẫn bất bại, đồng thời vững vàng trên vị trí đầu bảng xếp hạng Premier League với khoảng cách 6 điểm so với đội xếp sau Man. City (25 so với 19 điểm). Trong khi đó, MU xếp tận vị trí 13 với chỉ 10 điểm.

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp của Liverpool đã chỉ trích MU sử dụng chiến thuật phòng ngự tiêu cực.

Khi được truyền thông hỏi tỉ số 1-0 có phải là kết quả tốt với “quỷ đỏ”, HLV Klopp lập tức chỉ trích chiến thuật của MU. Ông nói với Sky Sports, “Đó chỉ là một điểm. Khi tôi đến Anh, MU đã thiết lập phong cách chơi như thế này. Họ xây dựng đội hình như “một ngọn núi", một đội thì chơi phòng ngự, còn một đội thì thực sự chơi bóng. Chúng tôi không mất gì cả, đó chỉ là một điểm. Và chúng tôi sẽ tiếp tục với cách chơi của mình”.



HLV Klopp bực bội vì MU chơi phòng ngự.

Bình luận về nhận định của HLV Klopp, cựu HLV MU giai đoạn 2016-2018 Jose Mourinho đã đáp trả lại bằng so sánh thú vị: “Klopp không thích “thực đơn” của MU. Ông ấy thích “thịt” nhưng chỉ nhận được “cá” nên dĩ nhiên ông ấy không vui. MU có những hạn chế nên họ chọn lối chơi phù hợp với họ”.

Bình luận về màn trình diễn của Liverpool trước MU, HLV Mourinho nói: “Liverpool có một đội hình chất lượng nhưng họ gặp khó khi đối đầu với đội bóng chơi phòng ngự số đông. Đôi khi họ gặp phải vấn đề như vậy”.



HLV Mourinho hiện là bình luận viên trên Sky Sports.

Trận hòa của Liverpool giúp kỷ lục chín trận toàn thắng đầu mùa của Chelsea dưới thời HLV Mourinho ở mùa giải 2005-2006 vẫn giữ nguyên.

HLV Mourinho cũng “đá đểu” HLV Klopp: “Tôi thật sự vui vì Liverpool không giành chiến thắng vì lịch sử vẫn thuộc về tôi chứ không phải họ. HLV Klopp rõ ràng có một chút thất vọng. Old Trafford là nơi đặc biệt để Liverpool có thể giành chiến thắng nhưng HLV Klopp chưa bao giờ làm được điều đó”.