Nhà vô địch World Cup người Pháp Raphel Varane đã kết thúc 1 thập kỷ chơi bóng cho Real Madrid để chuyển sang khoác áo Manchester United trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Trung vệ 28 tuổi này hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 34 triệu bảng Anh và ngay lập tức trở thành cầu thủ quan trọng trong đội hình của HLV Ole Gunnar Solskjaer tại Old Trafford. Varane bước vào năm cuối hợp đồng với Real Madrid và anh không muốn gia hạn thêm.

Đó là lí do MU dễ dàng hơn trong việc có được trung vệ đẳng cấp thế giới này. Kể từ khi đến “nhà hát của những giấc mơ”, Varane đã đá chính ở Premier League trước Wolves, Newcastle và West Ham, cũng như xuất hiện trong hiệp hai trận MU thua Young Boys 1-2 ở Champions League.



Varane ra mắt MU trong chiếc áo số 19 trước các CĐV nhà ở Old Trafford. ẢNH: GETTY

Cầu thủ người Pháp đã thiết lập mối quan hệ đối tác với đội trưởng Harry Maguire ở trung tâm hàng thủ MU. Trong cuộc phỏng vấn hôm qua (20-9) theo giờ địa phương, Varane khẳng định cuộc nói chuyện với HLV Ole Gunnar Solskjaer về dự án lớn ở MU đã thuyết phục anh sang Anh chơi bóng.

Varane giải thích trên kênh TV2 (Na Uy): “HLV Solskjaer đã chia sẻ với tôi về kế hoạch và tham vọng của Manchester United. Ông ấy cũng nói về kinh nghiệm của mình với tư cách là một cầu thủ Manchester United và mọi thứ sẽ ra sao với tôi khi xem xét những gì đội bóng muốn đạt được.

Buổi trò chuyện chủ yếu nói về những khoảnh khắc vui mừng sau khi MU giành được một thứ gì đó. Solskjaer đã nói rất nhiều và rất lâu về khả năng của đội bóng này và những gì chúng tôi phải làm để trở thành người chiến thắng”.



Solskjaer đã thuyết phục Varane đến MU thành công. ẢNH: REX

Hậu vệ này cũng xác nhận rằng anh đã gặp HLV huyền thoại của MU Sir Alex Ferguson cách đây 1 thập kỷ khi mình còn khoác áo CLB Pháp, Lens. MU rất muốn ký hợp đồng với Varane thời điểm đó. Thậm chí Sir Alex đã đích thân gặp Varane và gia đình anh nhưng cuối cùng Real Madrid đã đánh bại MU trong việc có được chữ ký của Varane.

Varane xác nhận: “Đúng là tôi và gia đình đã gặp Sir Alex Ferguson. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Nhưng không có gì xảy ra và cuối cùng thì Real Madrid bước vào cuộc.

Sau đó, bạn đã biết được phần còn lại của câu chuyện rồi đấy. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Madrid. Tôi nghĩ có lẽ đó là định mệnh của tôi khi đến đó. Tôi rất vui vì đã trải qua 10 năm tuyệt vời ở Real Madrid”.

Varane sau đó tiếp tục giải thích động lực khiến anh rời CLB thủ đô Tây Ban Nha sau 10 năm, nơi anh giúp Los Blancos giành 3 danh hiệu La Liga và 4 chức vô địch Champions League.



Solskjaer coi Varane là người lí tưởng đá cặp với Maguire ở trung tâm hàng thủ MU. ẢNH: REUTERS

Varane tiếp tục: “Tôi nghĩ mình cần 1 thử thách mới và muốn trải nghiệm ở môi trường Premier League. Manchester United là một CLB có bề dày lịch sử và họ muốn trở lại đỉnh cao. Đó là thử thách đã cám dỗ tôi. Manchester United giống như một gia đình vậy. Tôi đến đây để làm hết sức mình và giúp đỡ đội bóng”.

Trong khi đó, người đồng đội của Varane ở CLB và đội tuyển Pháp là Paul Pogba chỉ còn chưa đầy 1 năm hợp đồng với MU và vẫn chưa chịu gia hạn. Varane cũng chia sẻ về tương lai của Pogba ở đội chủ sân Old Trafford.

Varane nói thêm: “Tất nhiên, tương lai của Paul Pogba là do anh ấy quyết định. Nhưng cũng tất nhiên, tôi hi vọng Pogba sẽ ở lại Manchester United lâu dài. Pogba là một cầu thủ tuyệt vời. Vì vậy, tôi hi vọng rằng anh ấy sẽ ở lại với đội bóng”.



Varane muốn đến Anh thử thách ở môi trường Premier League. ẢNH: PA

Vào lúc 1h45 ngày 23-9, Manchester United sẽ đối đầu với West Ham United ờ Carabao Cup (EFL Cup hy League Cup) trên sân nhà Old Trafford.