Manchester United đã vượt mặt Manchester City vào giờ chót để đưa Cristiano Ronaldo trở lại đội chủ sân Old Trafford trong bản hợp đồng kéo dài 2 năm.

MU không bị Man City ép buộc mua Ronaldo (PLO)- Manchester United khẳng định Manchester City không phải là tác nhân khiến họ nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Cristiano Ronaldo.

Sau khi trở lại “nhà hát của những giấc mơ”, việc Ronaldo khoác áo số mấy tại MU là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ “quỷ đỏ”.

Trước khi HLV Ole Gunnar Solskjaer lên kế hoạch sử dụng Ronaldo sao cho hiệu quả thì ông phải đau đầu trong việc tìm số áo cho Ronaldo. Ronaldo làm nên thương hiệu với chiếc áo số 7 huyền thoại từ MU đến Real Madrid và Juventus.



Chiếc áo số 7 làm nên tên tuổi huyền thoại của Ronaldo. ẢNH: GETTY

Khi lần đầu gia nhập MU vào năm 2003, HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã không ngần ngại trao cho Ronaldo chiếc áo số 7 biểu tượng của CLB. Ronaldo sau đó tiết lộ sự lo lắng của mình khi thừa hưởng chiếc áo số 7 huyền thoại từ David Beckham khi anh mới 18 tuổi.

Ronaldo tiết lộ: “Khi tôi đến MU, tôi yêu cầu được mặc áo số 28 nhưng HLV nói “Không, cậu sẽ mặc áo số 7”. Tôi đã như hóa đá vì ai cũng biết Beckham đã mặc chiếc áo đó. Nhưng tôi chấp nhận thử thách và kể từ đó nó là con số may mắn của tôi. Tôi giành được mọi thứ trong bóng đá với chiếc áo đó”.

Tuy nhiên, ở nhiệm kỳ 2 tại MU, chiếc áo số 7 không còn mặc định dành cho Ronaldo. Hiện tiền đạo người Uruguay Edinson Cavani đang khoác áo số 7 ở đội chủ sân Old Trafford. The The Sun hôm nay thông tin, Ronaldo sẽ kiếm được hàng triệu đô la từ việc ăn chia bán áo đấu và anh chắc chắn mặc áo số 7 làm nên thương hiệu nổi tiếng CR7

Tuy nhiên, Cavani đã mặc áo số 7 trong 9 mùa giải bóng đá chuyên nghiệp của mình. Vì thế, sẽ không có chuyện Cavani trao lại áo số 7 cho Ronaldo. Trong khi đó, áo số 9 Ronaldo mặc trong mùa giải đầu tiên anh chơi cho Real Madrid cũng không có sẵn. Hiện số áo này thuộc về Anthony Martial.



Cavani có trao lại áo số 7 cho Ronaldo? ẢNH: GETTY

Một số áo khác trước đây Ronaldo từng mặc khi bắt đầu sự nghiệp là số 28. Đó là số áo Ronaldo mang trên lưng trong mùa giải đầu tiên anh chơi bóng chuyên nghiệp tại Sporting Lisbon. Hiện tại, số áo 28 ở MU vẫn còn bỏ trống, chưa có ai mặc. Các cầu thủ như Fred, Marcus Rashford và Mason Greenwood đang mặc áo số 17, 10 và 11.

Ngoài ra Ronaldo còn có những lựa chọn khác. Số áo thấp nhất mà Ronaldo có thể mang là 12. Nó được mặc lần cuối cùng bởi trung vệ Chris Smalling, người đã chuyển sang AS Roma. Ronaldo cũng có thể chọn áo số 15, chiếc áo Andreas Peirera từng mặc trước đây.

Các áo đấu từ 20 đến 29 thì Ronaldo có thể chọn số 24 hoặc 28. Số áo từ 30 đến 39 thì Ronaldo có nhiều lựa chọn hơn, trừ số 39 hiện do Scott McTominay nắm giữ.

Rõ ràng, trong tất cả các số áo trên, không có con số nào mang tính biểu tượng có sẵn cho Ronaldo mặc. Ronaldo phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Tuy nhiên, khả năng lớn Ronaldo sẽ chọn con số 28, một số áo có tính lịch sử trong giai đoạn đầu sự nghiệp của anh.



Ronaldo sẽ chọn mặc áo số mấy tại MU? ẢNH: THE SUN

Cavani chỉ còn 1 năm hợp đồng với Manchester United. Có lẽ Ronaldo sẽ chọn số áo khác trước khi trở lại với chiếc áo số 7 huyền thoại làm nên tên tuổi của anh vào mùa giải tới, thời điểm Cavani hết hợp đồng và chia tay đội chủ sân Old Trafford.