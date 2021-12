Ralf Rangnick được Manchester United chọn làm HLV tạm quyền của CLB cho đến cuối mùa giải nhằm thay thế Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng không phải ai cũng bị chiến lược gia 63 tuổi người Đức thuyết phục.

Có người cho rằng HLV Rangnick rất may mắn tìm thấy “chiếc ghế nóng ở Manchester United” vì các CLB khác không đoái hoài gì đến ông. Rangnick được “quỷ đỏ” bổ nhiệm giữ chức HLV trưởng vào đầu tháng này. Đó là công việc HLV đầu tiên của Rangnick kể từ năm 2019.



Rangnick đã có trận thứ ba dẫn dắt MU. ẢNH: GETTY

Rangnick chỉ có 2 năm làm HLV kể từ năm 2011 tại RB Leipzig. Chiến lược gia người Đức này chủ yếu đóng vai trò cao hơn là hoạch định chiến lược phát triển đội bóng.

Rangnick tiếp tục làm việc trong lĩnh vực bóng đá với chức giám đốc thể thao ở nhiều CLB và có rất ít CLB nào gửi lời đề nghị ông làm HLV trưởng, ngoại trừ đề xuất chuyển đến AC Milan vốn đã sụp đổ.

Và trong khi nhiều người ca ngợi Rangnick là người tiên phong trong bóng đá khi khai sinh ra chiến thuật Gegenpressing đang rất thịnh hành bây giờ, thì có một số người như cựu HLV Tottenham, Tim Sherwood cảnh báo phải thận trọng với Rangnick.



Theo Sherwood, Rangnick may mắn được MU quan tâm. ẢNH: PA

Sherwood nói với Sky Sports: “Tôi nghĩ người hâm mộ Manchester United cần thư giãn một chút. Nếu họ chơi theo cách Rangnick muốn khi đối đầu với các CLB hàng đầu, bạn có thể ghi công ông ấy.

Tôi nghĩ rằng Rangnick đã giành được công việc đúng với mong muốn của mình. Nhưng tôi cũng nghĩ ông ấy thật may mắn khi được làm HLV trưởng Manchester United. Không có ai khác muốn Rangnick. Không có một cuộc chiến nào cho anh chàng này.

Rangnick đã sẵn sàng. Manchester United nghĩ rằng ông ấy là người phù hợp nhất. Vâng, Rangnick rất giỏi nói chuyện trước giới truyền thông, ông ấy xoay chuyển nó một cách xuất sắc. Nhưng tôi chưa phải là người hâm mộ của ông ấy. Tôi nghĩ mình đã đúng khi thận trọng về điều đó”.

Rangnick từng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau từ HLV trưởng đến giám đốc thể thao tại Schalke 04, Hoffenheim, Hannover và Stuttgart. Việc Rangnick gia nhập MU khiến HLV Jurgen Klopp của Liverpool phải thốt lên: “Đó không phải là tin tốt cho các đội còn lại tại Premier League”.



Ronaldo tỏa sáng kịp thời như thường lệ giúp MU hạ Norwich 1-0. ẢNH: MIRROR

MU phải vất vả thuyết phục Lokomotiv Moscow “nhả” Ralf Rangnick. Đây là CLB mà Rangnick giữ vai trò Trưởng Bộ phận Thể thao và Phát triển. Rangnick đồng ý chuyển đến MU dẫn dắt CLB đến cuối mùa và sau đó ở lại thêm 2 năm nữa với vai trò cố vấn hoạch định kế hoạch phát triển đội chủ sân Old Trafford.

Thành tích bất bại sau 3 trận với 2 thắng và 1 hòa của Rangnick tạo cơ hội cho ông tiếp tục ở lại Old Trafford lâu hơn. Nhưng ngay cả như vậy, Sherwood vẫn không bị thuyết phục.

Tim Sherwood nói thêm: “Tôi đã từng thấy điều đó, những người quản lý nói chuyện rất, rất tốt. Nhưng việc nói chuyện phải được thực hiện trên sân và chúng tôi phải thấy sự cải thiện của Manchester United. Họ đang làm việc kém hiệu quả. Và tôi từng nói đi nói lại rằng, nghệ thuật của một nhà quản lý giỏi là tận dụng tốt nhất những cầu thủ bạn có theo ý mình”.

MU đã thoát khỏi sân Carrow Road của Norwich City với 3 điểm trọn vẹn nhờ pha lập công duy nhất trên chấm 11m của Cristiano Ronaldo. Nhưng đó là màn trình diễn ảm đạm của “quỷ đỏ”, điều mà Ralf Rangnick hiểu rõ hơn ai hết.



De Gea đã có 2 trận liền giữ sạch lưới dưới thời Rangnick. ẢNH: MIRROR

Ralf Rangnick nói với BBC Sport’s Match of the Day: “Trong hiệp một, tôi nói với các cầu thủ Manchester United rằng chúng ta cần phải tăng tốc độ và cường độ của trận đấu. Hiệp hai, chúng tôi có khá hơn 1 chút, cuối cùng chúng tôi may mắn giữ sạch lưới.

De Gea có 2 hoặc 3 trận trắng lưới. Manchester United lại có 1 trận không thủng lưới nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Hiệp hai, tôi không hài lòng chút nào về các quả đá phạt góc của chúng tôi nhưng Manchester United đã có được 3 điểm”.