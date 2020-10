Man City hết hồn vì máy bay gặp sự cố phanh giữa không trung

Theo Daily Mail (Anh), chiếc máy bay chờ toàn bộ các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện CLB Manchester City đã gặp phải sự cố giữa bầu trời. Hệ thống phanh của máy bay đã gặp vấn đề buộc máy bay phải chuyển hướng.



Máy bay chở thầy trò HLV Pep Guardiola phải chuyển hướng sang một sân bay lớn hơn và có đường băng dài hơn mới có thể hạ cánh an toàn.



Pep Guardiola và Man City liệu có bị ảnh hưởng tâm lý sau chuyến bay bất trắc? ẢNH: GETTY IMAGES

The Goal (Anh) đưa tin, nếu chuyến bay dự định hạ cánh ở một sân bay lớn thì mọi việc sẽ không có vấn đề gì. Cuối cùng, chuyến bay của CLB Man City đã hạ cánh an toàn tại Stansted, cách khoảng 33 dặm so với điểm hạ cánh dự định ban đầu.

Một vấn đề khác Man City bị ảnh hưởng là họ đến khách sạn trễ một chút trước khi có buổi tập luyện vào sáng sớm. Chuyến bay chở Man City không có Gabriel Jesus, Fernandinho và Benjamin Mendy do các cầu thủ này bị chấn thương không thể ra sân thi đấu.

Đây là lần thứ hai Man City gặp vấn đề kỹ thuật liên quan đến các chuyến bay của mình. Trước đó, năm 2016, chuyến bay tư nhân chở đội trưởng Man City khi đó là Vincent Kompany cũng gặp sự cố khi rời khỏi đường băng tại sân bay quốc tế ở Norwich.



Cầu thủ Man City có một phen hú hồn. ẢNH: TIMES NEWSPAPERS LTD

Vào lúc 18h30 đêm nay (24-10), Manchester City sẽ gặp chủ nhà West Ham của HLV David Moyes ở vòng 6 Premier League. Trước đó vào rạng sáng nay, Aston Villa đã thua Leeds United 0-3 ngay trên sân nhà bỏ lỡ cơ hội lên ngôi đầu bảng. Aston Villa cũng đứt luôn mạch 4 trận toàn thắng.

Hiện vẫn chưa rõ sau trận đấu với West Ham, Man City có chọn việc trở về đại bản doanh tại Manchester bằng phương tiện máy bay hay không. Tuy nhiên, Man City sẽ có một chuyến bay khác vào thứ ba tuần tới đến Pháp đối đầu với Marseille tại Champions League.