Rạng sáng hôm qua (18-12), LĐBĐ thế giới (FIFA) đã công bố các giải thưởng The Best nhằm vinh danh các cá nhân tập thể xuất sắc trong năm. Có rất nhiều tranh cãi nổ ra về việc ai xứng đáng giành giải, trong đó Jurgen Klopp của Liverpool bất ngờ qua mặt Hansi Flick của Bayern Munich để giành giải HLV xuất sắc nhất trong năm.



Cả hai chiến lược gia người Đức này đã so kè quyết liệt, hai người đều có cùng điểm số nhưng Klopp chiến thắng ở chỉ số phụ nhờ giành được nhiều điểm hơn từ HLV các đội tuyển quốc gia bình chọn.



Klopp bất ngờ giành The Best ở hạng mục HLV xuất sắc nhất năm. ẢNH: AP

Sau khi Tottenham nhận trận thua cay đắng 1-2 trước Liverpool đúng phút cuối cùng của trận đấu vừa qua, HLV Mourinho tỏ ra không phục và ông nói thẳng với Klopp rằng “Đội giỏi hơn đã thua cuộc”.

Đến hôm nay (19-12), Mourinho tiếp tục xoáy sâu vào mâu thuẫn giữa hai người khi cho rằng Klopp không xứng đáng giành The Best bằng Hansi Flick.

HLV của Tottenham, Jose Mourinho nói, “Tôi nghĩ cơ hội duy nhất để Hansi Flick giành chiến thắng là anh ấy phải vô địch thêm 2 hoặc 3 giải đấu. Vì vậy, nếu Flick giành 7 danh hiệu trong một mùa giải, có thể anh ấy mới giành được giải thưởng này. Hansi chỉ giành được Champions League, Bundesliga, cúp quốc gia Đức, Siêu cúp Đức và siêu cúp châu Âu mà thôi”.



Mourinho tin rằng Flick xứng đáng giành The Best. ẢNH: EPA

Lời chia sẻ của Mourinho rõ ràng là cách nói mỉa mai và không phục khi Klopp giành giải HLV xuất sắc nhất năm. Mourinho tiếp tục, “Flick chỉ giành 5 chiếc cúp vô địch, bao gồm giải đấu lớn nhất. Flick thật tội nghiệp”.

Trong khi đó, bản thân HLV Jurgen Klopp rất ngạc nhiên khi ông giành chiến thắng trước Hansi Flick. HLV của Liverpool nói, “Tôi không biết tại sao mọi người lại bỏ phiếu cho tôi. Flick xứng đáng với danh hiệu này”.

Ở mùa giải trước, Klopp đã giúp Liverpool lần đầu tiên đăng quang Premier League sau 30 năm. Tuy nhiên, thành tích của Klopp so với người đồng hương Hansi Flick không là gì cả.



Klopp giúp Liverpool vô địch Premier League sau 30 năm. ẢNH: PA

Flick vực dậy một Bayern Munich đang rệu rạ và trở thành thế lực bất khả chiến bại ở cả trong nước lẫn châu Âu mùa giải trước khi giúp “hùm xám” giành cú ăn 5.