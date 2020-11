MU được VAR giải cứu: Thật đáng hổ thẹn

Rạng sáng nay (22-11), Manchester United đã đánh bại West Brom 1-0 đầy nhọc nhằn bằng bàn thắng duy nhất trên chấm 11m của Bruno Fernnades ở vòng 9 Premier League. Đây là trận thắng đầu tiên của MU trên sân nhà Old Trafford ở mùa giải này trong khuôn khổ Premier League sau 3 trận thua và 1 hòa.

Đáng nói hơn, chiến thắng của MU tạo ra nhiều tranh cãi khi ngay cả các huyền thoại “quỷ đỏ” cũng lên tiếng bất bình với những quyết định của VAR giúp "quỷ đỏ" hưởng lợi cực lớn.



Tình huống Bruno đá trúng bóng nhưng cũng trúng luôn chân của Gallagher. ẢNH: THE SUN

Đầu hiệp hai, khi tỉ số đang là 0-0, Bruno Fernandes đã có pha va chạm trong vòng cấm với Conor Gallagher. Trọng tài David Coote ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m trong sự phản đối của Bruno và các cầu thủ MU.

Tuy nhiên, sau đó tổ điều khiển VAR đã can thiệp và sau khi xem lại tình huống qua màn hình, trọng tài Coote đã bẻ còi không cho West Brom hưởng 11m nữa. Đây là tình huống gây tranh cãi bởi rõ ràng Bruno dù vào trúng bóng nhưng cũng đã đá vào chân của Conor Gallagher.



Bruno đá phạt đền hỏng nhưng may là được đá lại. ẢNH: REUTERS

Chưa hết, ngay sau đó MU được hưởng 11m sau khi Semi Ajayi để bóng chạm tay trong vòng cấm từ đường tạt bóng vào của Mata dù Semi đã xoay người lại đã tránh để bóng chạm tay.

Trên chấm 11m, Bruno tung cú sút chìm bị thủ môn Sam Johnstone đoán đúng hướng đổ người đẩy bóng ra. Nhưng VAR một lần nữa can thiệp cho MU đá lại 11m vì Sam Johnstone di chuyển qua vạch vôi trước khi Bruno thực hiện cú sút. VAR lại tạo thêm tranh cãi khác có lợi cho MU.

Ở lần đá lại, Bruno dứt điểm cực mạnh khiến Sam Johnstone dù vẫn đoán đúng hướng sút nhưng không thể cứu thua. MU thắng nhờ bàn duy nhất của Bruno theo cách như thế.



VAR giúp MU thoát quả 11m. ẢNH: REUTERS

Sau trận đấu, hàng loạt huyền thoại MU cùng giới chuyên gia, cầu thủ lên tiếng chỉ trích VAR đã có những quyết định gây tranh cãi theo hướng có lợi cho MU, đặc biệt là tình huống trọng tài bẻ còi không cho West Brom hưởng penalty.

Cựu cầu thủ MU, Rio Ferdinand khẳng định, “Đó là một quyết định đáng hổ thẹn. Càng xem tình huống đó tôi càng thấy đó chính xác là quả 11m cho West Brom. Điều đó quá rõ ràng. Đó không phải là những gì VAR dành cho West Brom”.

Chuyên gia Peter Walton thì chỉ trích quyết định bẻ còi của trọng tài, “VAR không nên can thiệp tình huống đó. VAR đã gây áp lực lên trọng tài bằng cách yêu cầu ông ấy nhìn vào màn hình. Đó là pha đá vào ống chân và quyết định thổi 11m ban đầu của trọng tài cần phải được giữ nguyên. VAR đã mang lại những ý kiến chủ quan của riêng nó và đó không phải là mục đích ban đầu khi VAR ra đời”.



Huyền thoại MU, Rio Ferdinand hiện là bình luận viên trên đài Sky Sports. ẢNH: PA

Trong khi đó, cựu huyền thoại khác của Manchester United, Paul Scholes đã tóm tắt hai sự cố của VAR bằng 1 câu nói, “Chúng ta đang trải qua thảm họa VAR từ tuần này sang tuần khác”.

Rất nhiều cầu thủ khác tại Premier League cũng bất bình và bày tỏ sự khó hiểu với những pha can thiệp của VAR trong trận đấu giữa Manchester United và West Brom.

Hậu vệ Ben Chiwell của Chelsea viết trên Twitter, “Tôi không hiểu quyết định đó đã bị lật ngược bằng cách nào?”

Chuyên gia của kênh Sky Sports, cựu cầu thủ Matt Le Tissier đặt câu hỏi tương tự, “Làm thế nào mà “hình phạt” đó bị bẻ lại?”.



Antifan thường gọi "quỷ đỏ" là Varchester United. ẢNH: PA

Từ mùa giải năm ngoái đến nay, Manchester United nhiều lần được hưởng lợi từ quyết định của VAR. Chưa bàn đến chuyện đúng sai, nhưng các antifan MU cay đắng gọi Manchester United là Varchester United mỗi khi đội chủ sân Old Trafford giành chiến thắng kịch tính nhờ những quyết định từ VAR.