Manchester United giảm khoản nợ ròng hơn 50 triệu bảng Anh Trong báo cáo tài chính của Manchester Unted, Ed Woodward đã thông báo tình hình sáng sủa của CLB với khoản nợ ròng giảm hơn 50 triệu bảng Anh, từ mức 474,4 triệu bảng xuống còn 419,1 triệu bảng. Hóa đơn tiền lương của MU tăng 13,6% lên 322,6 triệu bảng Anh, trong khi tổng doanh thu trong năm của MU là 494,1 triệu bảng Anh. MU báo cáo khoản lỗ 36,9 triệu bảng Anh, nó phản ánh tác động cơ bản do đại dịch COVID-19. Doanh thu trong ngày MU ra sân giảm 92,1% xuống mức 7,1 triệu bảng trong năm, so với 89,9 triệu bảng năm trước. Lí do là bởi 33 trận đấu trên sân nhà của MU diễn ra trong bối cảnh các CĐV không được vào sân, so với 23 trận tại Old Trafford vào năm trước.