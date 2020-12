Phút 90+3, từ pha chuyền dài cực hay của Bruno Fernandes, Marcus Rashford bứt tốc thoát rồi dứt điểm chạm người hậu vệ Wolves khiến bóng đổi hướng vào lưới đem về 3 điểm cực kỳ quan trọng cho Manchester United.

Chiến thắng 1-0 trước Wolves giúp Manchester United vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League với 2 điểm kém hơn đội dẫn đầu Liverpool.



Sau trận đấu, Rashford thừa nhận bàn thắng đó là may mắn và MU không đạt được phong độ cao nhất. Tiền đạo 23 tuổi người Anh cũng khẳng định anh không nhìn vào vị trí trên bảng xếp hạng mà chỉ tập trung vào trận đấu.



Các cầu thủ MU đã có chiến thắng rất quan trọng. ẢNH: GETTY

Rashford cho biết trên Amazon Prime, “Đó không phải là bàn thắng đẹp nhất nhưng chúng tôi đã tận dụng được để giành 3 điểm và bước tiếp. Trận đấu hôm nay rất khó khăn. MU đã lường trước điều đó và cuối cùng chúng tôi đã vượt qua được giới hạn”.

Rashford cũng tiết lộ điều thú vị về cách mà anh ghi bàn cho MU. Và đó là phương án đầy “ranh mãnh” đúng chất một tiền đạo cần có.

Rashford tiếp tục, “Hậu vệ cánh của họ đã bị chuột rút vài phút trước khi tôi ghi bàn. Tôi đã nghĩ trong đầu. Lần tới khi tôi nhận bóng, tôi sẽ khiến anh ta phải gặp khó khăn để có thể tạo nên điều gì đó. May mắn thay, cú sút của tôi đã đổi hướng và vào lưới”.



Pha dứt điểm tung lưới Wolves của Rashford. ẢNH: GETTY

Cả Liverpool lẫn Manchester United đều thi đấu cùng số trận 15. Tuy nhiên, nếu Liverpool giành chiến thắng trước Newcastle vào rạng sáng mai (31-12), Liverpool sẽ kết thúc năm với khoảng cách 5 điểm so với đội chủ sân Old Trafford, tất nhiên khi đó The Kop thi đấu nhiều hơn "quỷ đỏ" thành Manchester 1 trận.

Kể từ khi huyền thoại Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, MU chưa chạm tay vào chức vô địch Premier League. “Quỷ đỏ” khởi đầu mùa giải năm nay trong thất vọng nhưng họ đã dần hồi phục và thi đấu rất hay trong giai đoạn cuối năm tại Premier League.

Rashford nói thêm, “Đây là trận thắng có ý nghĩa rất lớn. Các cầu thủ MU rõ ràng có chút thất vọng vì chúng tôi đã thi đấu không tốt như những gì chúng tôi có thể làm. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã lấy được 3 điểm.



Rashford đem về 3 điểm quý giá cho MU. ẢNH: GETTY

Đối với MU, chúng tôi không nhìn quá xa về phía trước. MU là một đội vẫn đang phải nỗ lực phấn đấu rất nhiều và nếu nhìn vào vị trí trên bảng xếp hạng sớm như vậy là điều ngu ngốc.

Vì vậy, chúng tôi cần phải quan tâm từng trận một và đi tìm những chiến thắng như thế này. Manchester United sẽ xem mình ở đâu vào cuối mùa giải”.

Vào ngày 2-1-2021, Manchester United sẽ thi đấu trận đầu tiên của năm mới gặp Aston Villa trên sân nhà Old Trafford ở vòng 17 Premier League.