Vào năm 2018, Jurgen Klopp rất buồn và thất vọng khi Liverpool để Emre Can rời Liverpool đến Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. Bây giờ, điều tương tự có thể lặp lại khi Klopp và Liverpool có thể mất trắng một tiền vệ có tầm ảnh hưởng lớn đến The Kop vào mùa hè này.



Theo dự kiến, Georginio Wijnaldum sẽ rời Liverpool vào mùa hè năm nay dưới dạng chuyển nhượng tự do. Đây là thông tin không mới khi việc Wijnaldum chia tay Liverpool đã râm ran từ năm ngoái.

Hợp đồng giữa Georginio Wijnaldum và Liverpool sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Người đồng hương Hà Lan của Wijnaldum là HLV Ronald Koeman rất muốn đưa tiền vệ 30 tuổi này đến Barcelona.



Klopp buộc phải chia tay Wijnaldum? ẢNH: GETTY

Hôm qua (22-3), thông tin Liverpool cam chịu không thể thuyết phục Wijnaldum gia hạn hợp đồng với CLB đã xuất hiện trên truyền thông Anh. Thậm chí, truyền thông Tây Ban Nha còn đưa tin Wijnaldum đã thỏa thuận miệng đồng ý chuyển đến Barcelona.

Wijnaldum gia nhập Liverpool từ Newcastle vào năm 2016. Trong hơn 4 năm ở Liverpool, tiền vệ 30 tuổi người Hà Lan này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hành trình vô địch Champions League 2019 và đăng quang chức vô địch Premier League sau 30 năm của The Kop.

Sự ra đi của Wijnaldum chắc chắn là một đòn cay đắng với HLV Jurgen Klopp và nó sẽ khiến chiến lược gia người Đức ám ảnh khi nhớ về vụ để mất Emre Can.

Theo Mirror (Anh), Liverpool tạo ra chính sách chuyển nhượng nhất quán và họ sẽ không đưa ra mức đãi ngộ cao với những cầu thủ trên 30 tuổi. Liverpool mất Emre Can theo cách này và điều tương tự lại xảy đến với Wijnaldum.



Wijnaldum sẽ tái ngộ với ông thầy Koeman ở Barcelona? ẢNH: GETTY

Wijnaldum muốn Liverpool cung cấp bản hợp đồng mới hậu hĩnh kèm mức lót tay nhưng Liverpool nhất quyết không phá vỡ chính sách của mình nhằm đáp ứng yêu cầu đó. Klopp rất, rất muốn giữ Wijnaldum ở lại nhưng mọi thứ không nằm trong quyền hạn của ông bởi chính sách không đổi của CLB.

Trở lại với Emre Can, tiền vệ người Đức này phải vật lộn nhằm phát huy hết tiềm năng của mình ở Juventus. Hiện Emre Can đã trở lại quê nhà Đức chơi cho Borussia Dortmund.

Vào năm 2019, Can chia sẻ về quyết định chia tay Liverpool, “Ông ấy (Klopp) thất vọng. Ông ấy muốn tôi ở lại Liverpool nhưng đã chấp nhận quyết định ra đi của tôi. Klopp biết rằng quyết định đó của tôi không chống lại Liverpool hay chống lại ông ấy mà tôi muốn đi tìm thử thách mới tại Juventus.

Tôi có một khoảng thời gian tuyệt vời và đáng nhớ ở Liverpool. Tôi luôn biết ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi tại Liverpool. Tôi vẫn còn giữ liên lạc với Jurgen Klopp”.



Klopp từng mất Emre Can vào tay Juventus. ẢNH: REUTERS

Thời điểm đó, Klopp thất vọng với quyết định của Can vì tiền vệ người Đức đang là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của đội 1 Liverpool. Có lẽ sự thất vọng đó sẽ xảy ra một lần nữa với trường hợp của Wijnaldum.

Và khi đó nỗi ám ảnh của Jurgen Klopp lại tái hiện…