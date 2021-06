Siêu máy tính dự đoán các vòng 1/8, tứ kết, bán kết và chung kết Euro 2020:

Pháp sẽ vô địch Euro 2020? ẢNH: GETTY Vòng 1/8: Ý vs Áo Bỉ vs Bồ Đào Nha Pháp vs Thụy Sĩ Croatia vs Tây Ban Nha Thụy Điển vs Ukraine Anh vs Đức Hà Lan vs Czech Xứ Wales vs Đan Mạch Tứ kết: Ý vs Bỉ Pháp vs Tây Ban Nha Thụy Điển vs Anh Hà Lan vs Đan Mạch Bán kết: Ý vs Pháp Anh vs Hà Lan Chung kết: Pháp vs Anh * Đội in đậm giành chiến thắng