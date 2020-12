HLV huyền thoại người Scotland, Sir Alex Ferguson đã dẫn dắt Manchester United 1.500 trận đấu kể từ khi ông tiếp quản chiếc ghế nóng tại đội chủ sân Old Trafford từ Ron Atkinson vào năm 1986.

Năm 2013, Sir Alex Ferguson quyết định nghỉ hưu trong sự tiếc nuối của fan “quỷ đỏ” sau khi giúp MU vô địch Premier League 2012-2013.

Sau 27 năm dẫn dắt MU, Sir Alex giành tới 13 chức vô địch Premier League, một kỷ lục chưa anh sánh ngang và cũng khó ai đạt được trong tương lai.



Sau khi Sir Alex chia tay sự nghiệp trong vinh quang, MU trải qua nhiều đời HLV gồm David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho và cho đến nay là Ole Gunnar Solskjaer nhưng chưa ai giúp MU vô địch Premier League một lần nữa.

Cứ mỗi một HLV mới đến MU, Sir Alex đều kỳ vọng họ sẽ dẫn dắt MU đến đỉnh vinh quang. Hãy cùng nhìn lại những nhận định của Sir Alex tại thời điểm 4 HLV này nhận công việc đầy khó khăn ở MU.

David Moyes



David Moyes từng nhiều lần "gây khó" cho Sir Alex mỗi khi MU đối đầu với Everton. ẢNH: GETTY

David Moyes được xem là “người được chọn”, bởi đích thân Sir Alex chọn người đồng hương người Scotland này kế nhiệm mình khi ông ra đi.

Sir Alex cho rằng, Moyes từng có nhiệm kỳ rất dài tại Everton và dẫn dắt đội bóng trung bình của nước Anh này rất thành công nên hoàn toàn có thể đáp ứng được mong đợi của MU.

David Moyes khởi đầu tại MU đầy ấn tượng với danh hiệu Community Shield nhưng đó là tất cả những gì HLV này làm được. Trong 51 trận dẫn dắt MU, Moyes đem về 27 trận thắng.

Trong cuốn sách của mình được phát hành năm 2015, Sir Alex cho biết, ngoài Moyes, ông còn để ý cả Pep Guardiola, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp và Louis van Gaal cho một vị trí kế nhiệm mình.

Sir Alex tiết lộ, “Chúng tôi chọn David Moyes. Cậu ấy cho thấy sự ổn định và tham vọng của mình khi trải qua 11 năm làm HLV trưởng Everton. Đây là quy trình hoàn hảo và rất tốt.

Nhưng thật không may, bằng cách nào đó, MU đã không thành công với David. Tôi chắc chắn rằng, có những điều David sẽ làm khác đi nếu cậu ấy có cơ hội “sống lại” khoảng thời gian tại Old Trafford”.

Louis Van Gaal



Sir Alex Ferguson và Louis Van Gaal bên chiếc cúp FA. ẢNH: GETTY

Sau khi MU sa thải David Moyes, HLV người Hà Lan Louis Van Gaal được chọn ngồi ghế nóng. Đến lúc này, ông là HLV cuối cùng giúp MU nâng cao chức vô địch FA Cup.

Van Gaal đã giữ Ryan Giggs ở lại MU trong vai trò trợ lý nhằm kết nối các cầu thủ. Van Gaal kéo dài hai mùa giải trọn vẹn tại MU trước khi bị người hâm mộ phản ứng về cách chơi bóng đá nhàm chám của “quỷ đỏ”.

Cựu HLV Barcelona và Bayern Munich này đã thắng 54 trong 103 trận dẫn dắt MU. Van Gaal giúp MU giành FA Cup nhưng cay đắng thay khoảnh khắc nâng cúp cũng là trận đấu cuối cùng Van Gaal làm HLV trưởng đội chủ sân Old Trafford.

Ferguson từng lên tiếng sau khi Van Gaal được bổ nhiệm, “Louis Van Gaal thực hiện rất nhiều sự thay đổi và luôn suy nghĩ về điều đó. Ông ấy đã làm điều đúng đắn để dọn dẹp và xây dựng lại đội bóng cho riêng mình. Van Gaal có kinh nghiệm và khả năng huấn luyện để làm được điều đó”.

Dù Ferguson không đề cập gì sau khi Van Gaal rời Old Trafford nhưng chiến lược gia người Hà Lan đã dành lời có cánh cho huyền thoại người Scotland.

Van Gaal chia sẻ sau khi rời MU, “Tôi xin gửi lời cám ơn đặc biệt đến Sir Alex Ferguson và Sir Bobby Charlton. Bởi vì họ đã khiến tôi và gia đình luôn cảm thấy mình được chào đón trong suốt thời gian tôi làm HLV Manchester United”.

Jose Mourinho



Mourinho và Sir Alex thường đối đầu nhau nảy lửa trên sân nhưng ngoài đời họ luôn tôn trọng nhau. ẢNH: GETTY

Việc Mourinho đến Old Trafford tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong lòng người hâm mộ MU. Cựu HLV Real Madrid và Inter Milan gia nhập MU 5 tháng sau khi bị Chelsea sa thải lần 2.

Mourinho thắng 84 trong tổng số 144 trận dẫn dắt MU. Ngay mùa đầu tiên 2016-2017, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã giúp MU vô địch Europa League, League Cup và Community Shield Cup. Tuy nhiên, Mourinho rời khỏi MU “không kèn không trống” vào năm 2018.

Fergusson nói về Mourinho trước khi HLV người Bồ rời Chelsea lần hai, “Roman Abramovich (chủ tịch Chelsea) phải tin tưởng và có niềm tin rằng Jose sẽ xoay chuyển tình thế. Không có lí do gì để Chelsea sa thải một trong những HLV xuất sắc nhất lịch sử.

Mourinho đã vô địch Champions League 2 lần. Ông ấy vô địch quốc gia ở tất cả các CLB mà ông ấy làm HLV, Mourinho đã giành được nhiều danh hiệu lớn. Sẽ thật sự ngu ngốc nếu họ sa thải ông ấy”.

Mourinho gần đây đã tiết lộ rằng Sir Alex Ferguson chỉ cho ông 1 lời khuyên duy nhất khi ông nhận nhiệm vụ làm “thuyền trưởng quỷ đỏ”.

Mourinho chia sẻ trên chương trình Prime Video’s All or Nothing: Tottenham Hotspur, “Sir Alex Ferguson chỉ cho tôi một lời khuyên trong hai năm rưỡi là hãy mua Dede Alli”.

Thú vị thay, Mourinho hiện đang có mâu thuẫn với Dede Alli khi ông dẫn dắt Tottenham.

Ole Gunnar Solskjaer



Solsa học hỏi được rất nhiều điều từ Sir Alex khi còn là cầu thủ MU. ẢNH: GETTY

Ole Gunnar Solskjaer vừa bước qua năm thứ ba dẫn dắt Manchester United. Ole từng là học trò của Sir Alex. Thời còn là cầu thủ “quỷ đỏ”, Solsa được biết đến với biệt danh “sát thủ có gương mặt trẻ thơ”.

Ferguson nói về Ole, “Solskjaer là một người phụng sự tuyệt vời tại MU. Cậu ấy là hình mẫu của một cầu thủ chuyên nghiệp với trách nhiệm rất cao. Phong thái và cách cư xử của Solskjaer luôn chuẩn mực. Ole hi vọng mình sẽ là một HLV giỏi”.

Hiện tại, sau 110 trận làm HLV trưởng MU, Solsa giành được 61 trận thắng. Chiến lược gia người Na Uy kết thúc mùa giải đầu tiên huấn luyện MU với vị trí thứ 3 Premier League. Tuy nhiên, ở mùa này MU bị loại ngay từ vòng bảng Champions League.

Solskjaer từng chia sẻ về Sir Alex khi ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng Manchester United vào năm 2018, “Cách Sir Alex đối xử với mọi người, cách ông ấy quản lý MU, cách ông ấy giữ cho 25 cầu thủ luôn hạnh phúc, khát khao và luôn muốn cải thiện, cũng là cách ông ấy cư xử với tất cả nhân viên MU.

Sir Alex như là một người tư vấn cho tôi. Ít nhất là từ khi tôi gặp chấn thương vào năm 2003, tôi đã ghi chép mọi thứ Sir Alex làm trong nhiều tình huống khác nhau. Tất nhiên là tôi vẫn giữ liên lạc với Sir Alex, vì không có ai tốt hơn để tôi có thể nhận lời khuyên từ họ”.