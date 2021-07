Vì đó là đồng hồ kỷ niệm nên tay đua F1 Lando Norris bị chấn động tâm lý và được toàn đội trấn an. Người hâm mộ đã gửi lời chúc đến Lando mong nỗi buồn qua đi để cuộc đua Grand Prix Anh diễn ra vào cuối tuần này diễn ra tốt đẹp với anh.









Chiếc đồng hồ kỷ niệm mà Lando Norris rất quý.

Lando Norris là tay đua của đội F1 McLaren. Anh hiện đang đứng thứ tư bảng xếp hạng tổng, sau Max Verstappen, Lewis Hamilton và Sergio Pérez. Đây là một sự cố đáng tiếc với Lando Norris. Trong trận chung kết EURO 2020, tay đua người Anh còn chia sẻ hình ảnh đang ngồi trên khán đài cùng thông điệp “Tự hào về đội bóng của chúng tôi”.





Lando Norris khoe hình có mặt rất sớm trên sân Wembley xem trận chung kết Anh - Ý.

Trước khi trận chung kết diễn ra, một số kẻ đã phá hàng rào an ninh để lẻn vào xem trận đấu. Những kẻ quá khích thì gây bạo loạn ngay ngoài sân Wembley khu trận đấu đang diễn ra. Cảnh sát đã bắt giữ khoảng hơn 50 người với cáo buộc gây mất an ninh, trật tự. UEFA cũng đang tiến hành điều tra để đưa ra án phạt với LĐBĐ Anh về các sự cố bạo loạn, trộm cắp và an ninh cho giải đấu lớn nhất châu Âu này.