Tuyển Anh chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ cho chiến dịch Euro 2020, nhìn vào danh sách mà HLV Southgate lựa chọn, có thể thấy hàng thủ của “Tam Sư” có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Bên cạnh hậu vệ cánh Alexander-Arnold của Liverpool, tuyển Anh có rất nhiều nhà vô địch nơi hàng thủ như: Reece James vừa vô địch Champions League cùng Chelsea, Kieran trippier vừa vô địch La Liga và Kyle Walker vừa cùng Man. City vô địch Premier League.

Mặc dù tiền vệ đội trưởng của Liverpool là Henderson và trung vệ Harry Maguire của MU đang dính chấn thương, nhưng với kinh nghiệm thi đấu thì hai cầu thủ này vẫn được HLV Southgate triệu tập cho chiến dịch Euro 2020.



Maguire và Henderson dù đang dính chấn thương nhưng vẫn được Southgate cho vào danh sách do có nhiều kinh nghiệm. Ảnh: Getty Images.

Chia sẻ thêm về vấn đề lựa chọn Henderson và Maguire, HLV Southagate cho biết: “Chúng tôi cảm thấy họ có khả năng thi đấu một phần nào đó, thực tế họ có phẩm chất tuyệt vời trong nhóm. Đặc biệt chọn những cầu thủ trẻ, nhưng vì chúng tôi có thể chọn được 26 cầu thủ, nên chúng tôi thấy cơ hội để hai người đó cùng chúng tôi là điều rất dễ dàng”.

Trong danh sách 26 cầu thủ tham gia chiến dịch Euro 2020 của tuyển Anh, HLV Southgate không triệu tập 2 cầu thủ thuộc biên chế MU là Mason Greenwood và Lingard. Lý do Mason Greenwood bị loại là do anh bất ngờ dính chấn thương, còn về Lingard, thì không rõ lý do vì sao loại và HLV Southgate chỉ cho biết rằng: “Đối với tôi, rất khó nói chuyện với Jesse, anh ấy cống hiến rất nhiều cho tuyển Anh với những trận đấu tốt trong khoảng thời gian dài”.



Jude Bellingham dù mới 17 tuổi nhưng vẫn được Southgate tin tưởng và có suất trong đội hình tham dự Euro của "Tam Sư". Ảnh: Getty Images

Trong danh sách 26 cầu thủ đá Euro của tuyển Anh, đáng chú ý là tiền vệ Jude Bellingham, cầu thủ 17 tuổi thuộc biên chế Dortmund sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại Euro nếu ra sân trong chiến dịch sắp tới của “Tam Sư”.

Tại Euro 2020, tuyển Anh nằm tại bảng D cùng với Scotland, Cộng Hoà Séc và Croatia.

Danh sách 26 cầu thủ tuyển Anh tham dự Euro 2020:

Thủ môn: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton)

Hậu vệ: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Tiền vệ: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United)

Tiền đạo: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City)