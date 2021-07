Sau khi có được Jadon Sancho từ Borussia Dortmund với giá 73 triệu bảng Anh, Manchester United tiếp tục kế hoạch tăng cường lực lượng với mục tiêu tiếp theo là trung vệ Raphael Varane của Real Madrid.

Hợp đồng giữa Varane với Real Madrid chỉ còn 1 năm. Đây là cơ hội lớn để MU có thể mua được một trong những trung vệ hàng đầu thế giới với giá phải chăng.



MU muốn gia cố hàng thủ bằng Varane. ẢNH: DAILY STAR

Đội chủ sân Old Trafford xem Varane là đối tác lý tưởng với trung vệ đội trưởng Harry Maguire trong bối cảnh Victor Lindelof và Eric Bailly có phong độ không ổn định.

Varane, 28 tuổi từng 4 lần vô địch Champions League, 3 La Liga cùng Real Madrid và đăng quang World Cup 2018 với đội tuyển Pháp. Truyền thông nước Anh đưa tin, bản thân Varane rất háo hức đến Premier League thử sức trong màu áo “quỷ đỏ”.

Trong khi đó, truyền thông Tây Ban Nha thì cho biết Varane đang tìm mua nhà ở Manchester để an cư lạc nghiệp. Đây là động lực cực lớn cho HLV Ole Gunnar Solskjaer và MU quyết tâm theo đuổi Varane khi mà Real Madrid không hề muốn ngôi sao của mình ra đi.

Nhà báo Edu Cornago của tờ AS (Tây Ban Nha) đã viết tweet khẳng định Varane rất thích ý tưởng được chơi cho MU sau một thập niên gắn bó cùng Real Madrid. Edu Cornago tuyên bố, “Gia đình Varane đang tìm mua một ngôi nhà ở Manchester”.



Varane sẽ là đồng đội của Pogba ở MU? ẢNH: GETTY

MU sẵn sàng bỏ ra từ 40 đến 50 triệu bảng Anh trả cho Real Madrid để mua một cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng. Tuy nhiên, Real Madrid vẫn chưa có động thái nào cho thấy họ đồng ý.

Tân HLV Real Madrid Carlo Ancelotti là fan hâm mộ lớn của Varane từ nhiệm kỳ đầu tiên ông còn dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu. Tuy nhiên, Ancelotti không đủ sức thuyết phục Varane ở lại Real Madrid. Điều đó cho thấy, Real Madrid sẽ phải trải qua một cuộc tái thiết lớn về lực lượng trước khi mùa giải mới bắt đầu.