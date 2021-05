Toàn bộ bức thư Zinedine Zidane gửi người hâm mộ Real Madrid được đăng tải trên tờ AS (Tây Ban Nha): Madridistas thân mến, 20 năm qua, kể từ ngày đầu tiên đặt chân xuống TP Madrid và khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, tôi đã cảm nhận được tình cảm của các bạn. Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt giữa chúng ta. Tôi có vinh dự được trở thành cầu thủ và HLV của CLB lớn nhất mọi thời đại, nhưng trước hết tôi cũng là một Madridista như những người khác. Đó là lí do vì sao tôi viết bức thư này cho các bạn để nói lời tạm biệt và giải thích quyết định từ chức HLV của tôi. Tháng 3-2019, tôi chấp nhận lời đề nghị trở lại Real Madrid sau 8 tháng nghỉ ngơi. Đó là vì Florentino Perez yêu cầu tôi và tất nhiên, đó cũng là vì người hâm mộ yêu cầu tôi làm như vậy mỗi ngày. Bất cứ khi nào tôi gặp một người hâm mộ Real Madrid trên đường phố, tôi luôn cảm thấy được ủng hộ và các bạn mong muốn được gặp lại tôi cùng đội. Bởi vì tôi chia sẻ những giá trị của Madridismo, CLB này thuộc sở hữu của các thành viên, người hâm mộ và bởi tất cả mọi người. Tôi đã cố gắng truyền tải giá trị của CLB trong mọi việc tôi làm, tôi luôn cố gắng trở thành một tấm gương.

Zidane cùng Perez đã giành nhiều vinh quang cùng nhau với Real Madrid. ẢNH: GETTY Dành 20 năm ở Real Madrid là điều đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nợ Florentino Perez tất cả mọi thứ, người đã đặt cược vào tôi vào năm 2001, người đã chiến đấu cho tôi để giúp tôi đến CLB khi một số người chống lại nó. Tôi nói điều này tận đáy lòng, tôi sẽ luôn biết ơn chủ tich về điều đó, luôn luôn. Bây giờ tôi quyết định rời đi và tôi muốn giải thích cho các bạn rõ lí do. Tôi rời đi nhưng tôi không từ bỏ con tàu và tôi không mệt mỏi với công việc huấn luyện. Vào tháng 5-2018, tôi chia tay Real Madrid sau 2 năm rưỡi với rất nhiều chiến thắng và danh hiệu. Tôi cảm thấy đội cần có kế hoạch mới để giữ vững phong độ cao nhất. Bây giờ thì mọi thứ đã khác. Tôi rời đi vì cảm thấy CLB không cung cấp cho tôi sự hỗ trợ cần thiết. CLB không hỗ trợ tôi xây dựng dự án cho trung hoặc dài hạn. Tôi hiểu về bóng đá và biết yêu cầu của một CLB như Real Madrid. Tôi biết rằng khi bạn không giành được bất cứ danh hiệu gì, bạn phải rời đi. Nhưng ở đây, họ quên mất một điều quan trọng, họ đã quên tất cả những gì chúng tôi đã xây dựng mỗi ngày, tất cả những gì tôi đã đóng góp cho mối quan hệ với cầu thủ, với 150 người làm việc cùng đội. Tôi là người chiến thắng và tôi ở đây để giành được những danh hiệu nhưng ngoài ra, bạn còn là con người, có cuộc sống và cảm xúc. Tôi có ấn tượng rằng những điều này không được đánh giá cao và mọi người quên mất rằng đó là cách duy trì động lực cho một CLB. Tôi thậm chí cảm thấy ở một khía cảnh nào đó rằng tôi đang bị sỉ nhục. Tôi muốn mọi người tôn trọng những gì mà tất cả cùng nhau đạt được. Trong vài tháng qua, tôi đã muốn mối quan hệ giữa tôi với CLB và chủ tịch có một chút khác biệt so với các HLV khác. Tôi không yêu cầu đặc quyền chỉ để mọi người có những kỷ niệm đẹp hơn, tất nhiên là không. Ngày nay, “tuổi thọ” của một HLV ở một CLB lớn là khoảng 2 năm, không nhiều hơn. Để kéo dài mối quan hệ giữa người với người là điều cần thiết, họ quan trọng hơn tiền bạc, quan trọng hơn danh tiếng, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bạn phải duy trì chúng. Đó là lí do vì sao tôi rất đau lòng khi đọc trên báo chí sau 1 trận thua rằng, tôi sẽ bị sa thải nếu trận tiếp theo không thắng. Điều đó làm tổn thương tôi và cả đội của tôi vì những thông điệp này cố tình bị rò rỉ cho các giới truyền thông. Nó tạo ra cảm giác tiêu cực cho đội, nó tạo ra những nghi ngờ và hiểu lầm. Ít nhất tôi đã có những chàng trai tuyệt vời sẵn sàng sát cánh cùng tôi cho đến chết. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, họ đã cứu tôi bằng những chiến thắng tuyệt vời. Bởi vì họ tin tưởng tôi và họ biết rằng tôi tin họ. Tất nhiên tôi không phải là HLV giỏi nhất thế giới nhưng tôi có khả năng truyền cho mỗi người sức mạnh và sự tự tin mà họ cần có trong công việc, dù là cầu thủ, ban huấn luyện hay bất kỳ nhân viên nào. Tôi hoàn toàn biết rõ một đội bóng cần gì. Trong khoảng 20 năm làm việc tại Real Madrid, tôi đã học được rằng các bạn, người hâm mộ muốn giành chiến thắng. Nhưng trên tất cả, các bạn muốn chúng tôi, HLV, nhân viên và những người làm bóng đá cống hiến tất cả. Và tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng chúng tôi đã cống hiến 100% sức lực cho CLB. Tôi cũng muốn gửi thông điệp đến các nhà báo qua bức thư này. Tôi đã thực hiện hàng trăm cuộc họp báo và tiếc là chúng tôi đã nói rất ít về bóng đá. Tôi biết các bạn cũng yêu bóng đá, môn thể thao gắn kết tất cả chúng ta. Tuy nhiên, tôi không muốn chỉ trích các bạn hoặc đưa ra bài học. Tôi sẽ rất thích nếu câu hỏi của các bạn không phải lúc nào cũng hướng đến tranh cãi. Tôi muốn chúng ta nói nhiều hơn về bóng đá và trên hết là các cầu thủ, những người đã và sẽ luôn là nhân vật quan trọng nhất trong trận đấu. Madridistas thân mến, tôi sẽ luôn là một trong số các bạn. Hala Madrid! Zinedine Zidane