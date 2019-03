HLV Park Hang-seo: ‘Tôi không hài lòng và U-23 VN đã gặp may!’

Đạt chỉ tiêu giành trọn ba điểm ở lượt trận thứ hai nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chưa hài lòng về lối chơi của chủ sân Mỹ Đình. Dù chiếm thế trận nhỉnh hơn và sút nhiều hơn về phía cầu môn Indonesia thế mà bàn thắng vẫn trôi đi trên mũi giày của các chân sút vụng về.

Phải chờ đến những giây cuối cùng ở phút bù giờ 90+4, tiền vệ Triệu Việt Hưng bất ngờ có bàn thắng quý hơn vàng sau cú đánh đầu vào góc chết, từ pha đá phạt góc của Quang Hải.



HLV Park Hang-seo thắng mà không quá vui. Ảnh: NGỌC DUNG

Trận thắng hú hồn của U-23 Việt Nam không như cái cách mà tuyển U-23 Thái Lan dễ dàng vùi dập Indonesia 4-0. Chính vì thế, ông Park Hang-seo chưa có niềm vui trọn vẹn: “Chúng tôi thực sự gặp may mắn. Vẫn là thắng trận, nhưng tôi chưa hài lòng về lối chơi của cả đội. Lý do tôi nghĩ có hai vấn đề. Đấy là lối chơi tập thể và sự hợp tác trên sân vẫn thiếu. Nhiều cầu thủ chủ yếu chơi cá nhân”.

Theo đánh giá của ông Park, trận thắng khổ Indonesia không hoàn chỉnh cả trên mặt trận tấn công lẫn phòng ngự của U-23 Việt Nam. Theo VFF, các tuyển thủ không thực hiện đúng ý đồ của ban huấn luyện.

“Dù trận đấu khó khăn đến mấy đi chăng nữa thì cũng phải tấn công và phòng thủ rõ ràng. Về mặt tổng thể chúng tôi chuẩn bị chưa đủ cho vòng loại U-23 châu Á lần này” – ông Park thú nhận.



Đội tuyển U-23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Indonesia. Ảnh: NGỌC DUNG

Nhìn nhận về đội U-23 Indonesia hiện tại so với chính họ từng vô địch giải U-22 Đông Nam Á, ông Park Hang-seo thẳng thắn: “Thực tình tôi phải xin lỗi trước. Tổng thể về cách chơi của Indonesia chưa trọn vẹn chủ yếu do… đối thủ ở giải U-22 Đông Nam Á. Lúc đó, Thái Lan không có đội hình mạnh nhất và bây giờ họ thay 15 cầu thủ so với giải ở Campuchia. Đội tuyển U-23 Việt Nam cũng thế, chỉ còn lại có 3-4 người cũ. Nói tóm lại, giải đấu ở Campuchia mà đội U-22 Indonesia đăng quang, các đối thủ của họ không quy tụ hết những ngôi sao tốt nhất. Thế nên, không thể so sánh với cuộc chơi vòng loại U-23 châu Á”.

Trở lại trận thắng khó Indonesia, ông Park có những lúc lời qua tiếng lại với ban huấn luyện đội khách. Tuy nhiên, ông Park cho rằng điều đó rất bình thường và hai bên không giữ hiềm khích khi trận đấu khép lại.



Chủ sân Mỹ Đình có một trận thắng khó nhọc. Ảnh: NGỌC DUNG

“Tôi đã bắt tay với HLV Indonesia sau trận đấu. Trong đường hầm, ông ấy cũng chúc mừng chúng tôi. Tôi cũng nói lời cảm ơn và hai bên đều khích lệ cầu thủ của nhau. Nhưng nói thật, trận thắng này khiến tôi không vui lắm. Tôi không hài lòng với chính bản thân mình. Cả lối chơi của các học trò cũng khiến tôi không hài lòng” - thầy Park tâm sự thật lòng.

Nói về trận cuối vòng bảng với U-23 Thái Lan, vị chiến lược gia 60 tuổi cho biết sẽ ngồi lại cùng ban huấn luyện để rút kinh nghiệm và phân tích đối thủ nhằm tìm đến chiến thắng. “Chúng tôi sẽ họp và nghiên cứu kỹ về tích chuyên môn với mục tiêu thắng Thái Lan. Đây là cơ hội để các học trò thể hiện mình là một tập thể tốt”.



Thầy trò Indra Sjafri bị loại khỏi cuộc chơi U-23 châu Á. Ảnh: NGỌC DUNG

Trong khi đó, HLV Indra Sjafri của Indonesia bày tỏ: “Đây là trận đấu thú vị khi Indonesia có phương án đối đáp lại chủ nhà Việt Nam. Việc nhận bàn thua ở phút cuối cùng thực sự là tiếc nuối. Nhưng đây là bàn thua từ tình huống cố định nên tôi không thể đỗ lỗi hay trách các học trò.

Trước trận đấu này, chúng tôi muốn tấn công vì kết quả thua Thái Lan 0-4 trận ra quân rất bất lợi. Tôi cũng biết các cầu thủ Việt Nam phản công rất hay. Thực tế, các cầu thủ Indonesia đã hoàn thành tốt 90% ý đồ của ban huấn luyện. Chúng tôi hóa giải tất cả tình huống cố định của U-23 Việt Nam, trừ bàn thua. Đây là kết quả không vui vẻ nhưng bóng đá thì không dừng lại. Chúng tôi còn nhiều giải đấu phía trước.

Tôi chúc mừng đội tuyển U-23 Việt Nam và hy vọng các bạn sẽ giành vé đến Thái Lan chơi vòng chung kết U-23 châu Á”.