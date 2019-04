Huỳnh Thanh Tùng ‘thất thủ’ sau chặng đồng đội tính giờ

Kết quả không nằm ngoài dự báo của chuyên môn. Đội đua áo lính tuy sở hữu chiến tướng Huỳnh Thanh Tùng nhưng việc thiếu trang thiết bị chuyên dụng dành cho đồng đội tính giờ lẫn thực lực yếu hơn, đã không thể giúp Thanh Tùng bảo toàn chiếc áo vàng sau 10 chặng liên tiếp nắm giữ.



Đội hình Quân khu 7 Trisport International sẵn sàng xuất phát.

Tuy nhiên với tinh thần chiến đấu quả cảm, Huỳnh Thanh Tùng được vinh danh giải thưởng “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam”, như một sự khích lệ tinh thần cho những gì Tùng đã dốc công cống hiến suốt hơn nửa hành trình của Cúp Truyền Hình 2019.

Cự ly đua đồng đội tính giờ, êkíp TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ luôn là ứng viên số 1 cho chiến thắng chặng. Cuộc cạnh tranh kéo theo các đối thủ Tập Đoàn Lộc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp và Bikelife Đồng Nai vào cuộc chiến hướng đến chiếc áo vàng chung cuộc.

Diễn biến chặng thi đấu 11. Clip: MQ

Sau các màn rượt đuổi gay cấn đến nghẹt thở, TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ với các tay đua chủ lực Mai Nguyễn Hưng, Sarda Javier, Nguyễn Trường Tài, Nguyễn Minh Việt, Trần Thanh Điền, Lê Văn Duẩn cán mức đến với thời gian 42 phút 47 giây, sớm hơn Tập Đoàn Lộc Trời An Giang giành chiến chặng 11.

Bất ngờ xảy ra ở vị trí hạng 3, Dược Domesco Đồng Tháp tuy không được đánh giá cao nhưng vẫn xuất sắc vượt qua Bikelife Đồng Nai vài giây ngắn ngủi.



Đội hình Bikelife Đồng Nai.



TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ.



Tạo cuộc cạnh tranh quyết liệt với tập Đoàn Lộc trời An Giang.



Dược Domesco Đồng Tháp giành hạng 3 chặng.

Trên bảng tổng sắp cá nhân, đương kim vô địch hai năm liền 2015-2016 Nguyễn Trường Tài vượt lên vị trí dẫn đầu danh hiệu áo vàng. Tay đua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM MM MegaMarket) bảo toàn áo xanh trong khi lực lượng TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ giữ vững ngôi nhất đồng đội.

Sau mức đến, HLV Tập Đoàn Lộc Trời An Giang Lê Thành Liêm bức xúc khâu an ninh đường đua, gây ảnh hưởng đến thành tích chung của hai êkíp An Giang.



Tay đua Nguyễn Trường Tài vươn lên ngôi nhất tổng sắp cá nhân.

Sáng mai 25-4, các tay đua thi đấu chặng 12 Tuy Hòa – Nha Trang vượt đèo Cả tính điểm áo chấm đỏ.